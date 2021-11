El volante de Rosario Central Emiliano Vecchio aseguró hoy que resolverá su futuro en el club una vez concluida la Liga Profesional de Fútbol luego de la reunión que mantendrá con los dirigentes.

"Después de estos partidos analizaré cómo me siento desde lo físico, desde las energías y analizaremos con el club si puedo seguir aportando desde adentro o desde donde me toque estar", dijo Vecchio a radio Colonia.

Vecchio, de 33 años, es una de las figuras del equipo dirigido por Cristian González, con un gran nivel en el 2-2 ante River Plate, último campeón, el domingo pasado en el Gigante de Arroyito.

“Los últimos meses fueron duros para mí, porque tuve mucho dolor, muchas molestias físicas. Espero poder conseguir el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana y vamos a intentar seguir unos meses más”, señaló Vecchio.

MIRÁ TAMBIÉN Tiger Woods confirma su regreso a nueve meses de su accidente

“Cuando me pongo la camiseta de Central me siento un superhéroe, no tengo dolores a pesar de la edad", señaló el número "10" de Central.

Vecchio expresó que la campaña de Central será "buena" en caso que logren el objetivo de clasificarse a la próxima Copa Sudamericana. El "Canalla", con 49 unidades, está a uno de Racing (50) que ocupa la última plaza en la tabla anual.

Click to enlarge A fallback.

Por último, Vecchio afirmó que River Plate es "por lejos el mejor equipo del fútbol argentino" y que el volante Bruno Zuculini le extendió a una invitación: "Me dijo "venite a jugar un añito con nosotros", y le dije que no hacía falta, que River tenía muchos jugadores en gran nivel”. (Télam)