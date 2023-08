Vasco da Gama de Brasil jugará el domingo como visitante de Atlético Mineiro, por la fecha 20 del Brasileirao, sin el entrenador riojano Ramón Díaz ni el ex delantero de Vélez Lucas Orellano, ambos por estar suspendidos, informó hoy la prensa brasileña.

El técnico estará al margen del campo de juego, y será reemplazado por su hijo Emiliano Díaz, tras ser expulsado en la fecha pasada en el empate como visitante frente a Red Bull Bragantino, que culminó 1 a 1, indicó la Gazeta Esportiva.

Además de Ramón Díaz, el Vasco tampoco contará con Luca Orellano quien en ese mismo compromiso recibió su tercera tarjeta amarilla y no jugará por una fecha.

Vasco busca una nueva victoria para acercarse al objetivo de salir de la zona de descenso. El equipo de São Januário tiene 13 puntos, cinco detrás de Bahia, el primer equipo qeu no se ubica en la zona de los cuatro descensos.

En Vasco también juegan los argentinos Manuel Capazzo (ex Newell's, Platense y Atlético Tucumán), Gabriel Carabajal (ex Talleres, Unión y Argentinos Juniors) y Pablo Vegetti (ex Ferro, Gimnasia, Colón, Instituto y Belgrano de Córdoba). (Télam)