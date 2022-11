El entrenador de Países Bajos, Louis van Gaal, admitió que Ecuador los superó en todas las fases del juego en el encuentro que finalizó 1-1 por la segunda fecha del Grupo A y la definición para el pase de octavos será el próximo martes

"No hemos jugado un buen partido. Jugamos bien sin balón, pero no con él, un problema que ya tuvimos en el primer partido. Hemos perdido todos los duelos", aseguró el director técnico. En cuanto al manejo de juego y la posesión del balón, Van Gaal fue contundente: "Hemos sido pobres en términos de posesión y, si no la tenemos no llegamos al área rival, hemos regalado el balón rápido. No hemos estado a al altura en la construcción de juego

Todo fue para Ecuador, nos superaron". El exfutbolista y entrenador neerlandés reconoció que la selección ecuatoriana podría haberse llevado los tres puntos por situaciones de gol claves como la del tiro al travesaño de Gonzalo Plata, aun así dijo que fueron muy escasas las chances de romper el arco: "Ecuador pudo ganar, pero tampoco tuvieron muchas ocasiones, una que estrellaron en el travesaño. Les hemos regalado varias ocasiones. No ha habido muchas ocasiones claras en el partido", cerró

Con este empate, la Naranja Mecánica se posiciona en el primer puesto con cuatro puntos junto a Ecuador

MIRÁ TAMBIÉN Renzo Blotta es el más rápido en la clasificación de la clase 2 en Rosario

El próximo martes Países Bajos se enfrenta a Qatar desde las 12.00, que ya quedo eliminado del Mundial tras perder el segundo partido, de esta forma con un triunfo, el conjunto de Van Gaal accedería a los octavos de final

NY/MAC NA