El entrenador de la Selección de Países Bajos, Louis Van Gaal, enfrentó a un periodista que le cuestionó el estilo de juego del equipo durante la conferencia de prensa post-triunfo ante Qatar en la última fecha del Grupo A del Mundial Qatar 2022. Con su característica forma de ser con los medios, Van Gaal mandó a sus los críticos a casa si no les gustaba: "Váyanse a casa, si están aburridos y no les gusta el estilo del equipo". Además, ante la afirmación de un periodista de que "una buena parte de los simpatizantes neerlandeses está descontenta con el funcionamiento", el DT de 71 años expresó que "todos los hinchas estarán orgullosos" por la clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo. "Creo que las cosas no están tan mal como tu dices. No creo que tu opinión sea la correcta. Estás equivocado", aseguró el entrenador cuando le comentaron que el juego de Países Bajos era "aburrido". Países Bajos jugará este sábado 3 de diciembre ante Estados Unidos por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 en el Estadio Internacional Khalifa. FIG/GAM NA