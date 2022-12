(Enviados especiales).- El capitán del seleccionado neerlandés Virgil van Dijk exhibió hoy confianza a 48 horas del partido con Argentina por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, al asegurar que no lo desvela el potencial ofensivo de su próximo rival.

"No estoy preocupado por el ataque de Argentina", dijo el futbolista de Liverpool antes del entrenamiento que su equipo realizò en la Universidad de Qatar con vistas al cruce del viernes próximo a las 16:00 en el estadio Lusail.

"Estamos preparados para jugar el partido y hacer lo posible para avanzar a semifinales. Sabemos del peligro que puede genera Argentina porque es un equipo fantástico con grandes jugadores, pero vamos a estar muy atentos en todas nuestras líneas. Estamos listos para afrontar este partido", aseguró el marcador central.

Van Dijk, considerado uno de los mejores defensores del mundo, fue Balón de Plata 2019 detrás de Lionel Messi y elegido ese año como mejor jugador de la Premier League, de la final de la Champions y de Europa por parte de la UEFA.

El neerlandés reconoció la jerarquía de Messi y elogió al cordobés Julián Álvarez, quien se ganó la titularidad en el Mundial tras iniciar su primera temporada con el Manchester City en el fútbol británico.

"Messi es uno de los mejores jugadores de nuestros tiempos junto con Cristiano Ronaldo. Tengo mucho respeto por sus logros y siempre significa un honor jugar contra él", admitió el capitán de la "Oranje".

Enseguida, destacó el presente de Julián, a quien definió como "un muy buen jugador, muy rápido, que tiene un gran futuro".

"Llegó a Inglaterra y lo está haciendo muy bien en el City en esta temporada, a pesar de tener que competir con un futbolista como (Erling) Haaland. Es un muy buen jugador, pienso que será importante para su club y la Selecciòn Argentina", consideró.

Van Dijk desvinculó el partido del viernes de los antecedentes históricos que ambos seleccionado registran en la Copa del Mundo. "No creo que tenga un significado especial, si es especial será porque se trata de un partido de cuartos de final", opinó.

La estadística marca que Argentina y Países Bajos jugaron 5 veces con un saldo de 1-2-2 para la "Albiceleste", que de todas formas, se adueñó de los partidos más importantes: la final del Mundial '78 (en tiempo suplementario) y la semifinal de Brasil 2014 (por penales, tras igualar en tiempo reglamentario y tiempo extra).

"No existe ningún sentimiento extra por la historia. Nos concentramos en poder mostrar nuestra calidad y unidad para tratar de progresar en la competencia", agregó.

Por su lado, el arquero Andreas Noppert elogió la calidad de Messi pero aclaró que "también falla" como demostró en esta Copa del Mundo. "Es un gran jugador pero también suele fallar. Lo hemos visto en este torneo. Es como nosotros, un ser humano", indicó el futbolista de Heerenveen.

Noppert, de 28 años, debutó en el seleccionado neerlandés en Qatar 2022 y fue titular en los cuatro partido disputados hasta el momento. “Cuando eres pequeño sueñas con estar en un Mundial. Siempre he mantenido ese sueño, luché por ello. Solo Louis (Van Gaal) podía haber pensado en mí para el Mundial. Estoy orgulloso y agradecido de estar aquí", expresó.

Noppert destacó luego el rol de Van Gaal, al asegurar que "un buen entrenador es alguien que también mantiene bien a los futbolistas que no están jugando y que siguen luchando por entrar en el equipo. Eso es lo más importante".

Finalmente, aseguró que no siente presión por disputar un pase a semifinales de la Copa del Mundo en su corta experiencia como arquero de su selección: "Es verdad que esto es nuevo para mí pero es una nueva prueba. Solo tengo que ser yo mismo. Es un mundo distinto para mí pero eso no me va a cambiar".

Argentina y Países Bajos se enfrentarán este viernes desde las 16.00 en el estadio Lusail por los cuartos de final. (Télam)