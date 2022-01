El nuevo seleccionador uruguayo, Diego Alonso, aseguró hoy que estarán en el Mundial de Qatar 2022 tras ser presentado oficialmente como el reemplazante del cesanteado Óscar Washington Tabárez, a falta de cuatro fechas en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Haciendo las cosas bien, yo estoy seguro que vamos a estar en Qatar", apuntó el flamante entrenador.

Uruguay (16 puntos) está séptimo en las Eliminatorias, uno por debajo de Perú, que con 17 unidades está entrando a ese Repechaje.

"He tenido contacto con Tabárez. Me conoce a mí desde hace mucho tiempo y yo a él. Conoce a mis abuelos, a mis padres y nacimos en el mismo barrio. Lógicamente siempre sentimos admiración y respeto por él. Me puse en contacto y recibí la respuesta que esperaba como siempre, pero preferiría mantener privada la conversación", relató.

MIRÁ TAMBIÉN El arquero italiano Gianluigi Donnarumma dio positivo en coronavirus y será baja en PSG

"Hay una base grande porque creo en los jugadores que tiene Uruguay en la actualidad y los que tiene mirando hacia el futuro, pero particularmente creo en los actuales y por eso estoy acá, porque creo que haciendo lo que tenemos que hacer vamos a estar en el Mundial. Creo en cada uno de ellos y seguramente tengamos una selección que va a competir muy bien", adelantó sobre la convocatoria para la doble fecha de fin de mes contra Paraguay y Venezuela, de visitante y local, respectivamente.

Alonso, de 46 años, viene de dirigir a Inter de Miami, la franquicia de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, y fue elegido después por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dentro de una terna que componían sus compatriotas Diego Aguirre y Alexander Medina.

Click to enlarge A fallback.

Alonso se inició en Bella Vista de su país (2011 a 2012), pasó a Guaraní de Paraguay (2012 a 2013), volvió a Uruguay para conducir a Peñarol (2013), retornó a Asunción para hacerse cargo de Olimpia (2014), luego viajó a México para tomar a Pachuca (2014 a 2018) y siguió en Monterrey de ese país (2018 a 2019).

En su carrera consiguió tres títulos: con Pachuca ganó el Torneo Clausura 2016 y la Concachampions 2017, mientras que con Monterrey volvió a ganar este último certamen en 2019. (Télam)