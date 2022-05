Crusaders, la franquicia neozelandesa que contó con el tercera línea argentino Pablo Matera como titular, logró hoy un valioso triunfo ante Brumbies, de Australia, por 37 a 26 (primer tiempo 23 a 5), en un cotejo por la 13ra. fecha del certamen Super Rugby Pacific.

El cotejo se desarrolló en el GIO Stadium de la ciudad australiana de Canberra, con el Matera jugando los 80 minutos.

Los tantos de Crusaders se concretaron con tries de Codie Taylor, Sevu Reece, Bryan Hall y Will Jordan, con tres conversiones y cuatro penales de Richie Mo'unga, mientras que en Brumbies sumaron tries Irae Simone (2), Folau Fainga'a y Tom Wrigth, con dos conversiones de Ryan Lonergan y una de Nic White.

Matera sumó su cuarto cotejo consecutivo tras los jugados ante Rebels, Waratahs y Western Force, en el que sumó sus primeros dos puntos al lograr una conversión.

En el otro cotejo jugado hoy, Highlanders de Nueva Zelanda le ganó 61 a 10 a Western Force, con el primera línea argentino Santiago Madrano, en el Forsyth Barr Stadium en Dunedin.

Mañana continuará la fecha con Fitu-Moana Pacifika (1.35 de Argentina), Blues-Reds (4.05) y Waratahas-Hurricanes (6.45), culminando el domingo con Rebels-Chiefs (1.00).

+ Posiciones: Blues 45 puntos (11 cotejos), Brumbies 43 (12) y Crusaders 43 (12), Chiefs 32 (11), Waratahs 32 (11), Reds 31 (11), Hurricanes 29 (11), Highlanders 22 (12), Rebels 15 (11), Western Force 14 (10), Fiyi 7 (11) y Moana Pacifika 6 (10).

En los playoffs jugarán 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5. (Télam)