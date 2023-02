El campeón del Mundo con la Argentina en 1986 Jorge Valdano dio su punto de vista, este miércoles, sobre Jakub Jankto -jugador checo que declaró su homosexualidad el lunes- y se mostró avergonzado por el mundo del fútbol ya que, recién en 2023, aparecen los primeros casos. El pasado lunes, el futbolista del Sparta Praga de República Checa se declaró homosexual siendo, quizás, el primer jugador de elite en hacerlo públicamente y, en cuanto a esto, el rosarino ex Real Madrid y dio su parecer: "Cuando escucho esa declaración me avergüenzo por el fútbol. Precisamente porque sea uno de los primeros casos en el 2023, es para avergonzarse. Que esto tenga que ser un acto de valentía en estos días me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro del fútbol. Yo me saco el sombrero ante él" A su vez, el formado en Newell’s Old Boys reconoció la labor de las mujeres en el fútbol en este último tiempo: "Las mujeres nos han dado una auténtica lección, porque llegaron al fútbol mucho más desprejuiciadas que nosotros, e hicieron un ejercicio de libertad desde el primer día". Jakub Jankto, el lunes, compartió un video en sus redes donde hizo pública su orientación sexual luego de separarse de su esposa y marcó un punto bisagra en el fútbol ya que es el primer futbolista de élite que se declara homosexual abiertamente donde, además, fue apoyado por su club actual y por el Getafe de España, la institución dueña de su pase. AMP/SPC NA