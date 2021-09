El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, adelantó que será "muy emotivo" el superclásico del domingo próximo ante Boca Juniors, en el estadio Monumental y por la fecha 14 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, porque significará el reencuentro del equipo con sus hinchas tras la suspensión del ingreso del público desde hace más de un año por la pandemia de coronavirus.

"Va a ser muy emotivo un superclásico con nuestra gente. Hace mucho tiempo no lo vivimos y reencontrarnos con nuestros hinchas es muy lindo. Se viene una hermosa semana por delante", dijo Gallardo luego de la victoria de esta noche ante Central Córdoba.

El gobierno nacional dispuso la habilitación del 50% del aforo de los estadios del fútbol argentino a partir del 1 de octubre, con protocolo sanitario en el marco de la pandemia de coronavirus.

De cara al choque con Boca, Gallardo dijo que no está "cuidando" a ningún jugador y que en la semana analizará la evolución de algunos futbolistas que no vienen teniendo minutos y suelen ser importantes en el equipo, como Matías Suárez y Héctor Martínez.

MIRÁ TAMBIÉN El San Pablo de Hernán Crespo empató con el líder, Atlético Mineiro

"Veremos su comportamiento de esta semana. Lo de Héctor está difícil pero veremos cómo evoluciona, y Suárez entrenó bien en la semana pero en los últimos días sufrió porque se le volvió a juntar líquido en la rodilla y no estaba bien para jugar", señaló.

El "Muñeco", además, elogió a Franco Armani y Enzo Pérez, que esta noche cumplieron 150 partidos con la camiseta de River: "Eso habla de que jugadores nuestros son muy representativos y se sostienen en el tiempo. Nadie juega 150 partidos si no se sostiene con buena mentalidad y después con buen nivel".

Y del partido con Central Córdoba analizó: "Pegamos un par de piñas y lo ganamos. Ellos en el segundo tiempo nos metieron mucha gente dentro del área y la pasamos mal. Me hubiese gustado controlar un poco más el juego pero no nos dejaron".

"Desde los resultados estamos bien. Hoy hubiésemos deseado no estar tan incómodos en el partido, pero estos puntos se valoran muchísimo porque no son fáciles de lograr. Estamos consiguiendo puntos sin jugar el fútbol que nos gustaría, pero en otro momento estos partidos los hubiésemos perdido y después los sufríamos al final de los torneos. No digo que estamos jugando mal, tenemos momentos y sumamos una buena cantidad de puntos", cerró. (Télam)

MIRÁ TAMBIÉN El triunfo era imprescindible, valoró el DT de Banfield