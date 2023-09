Los Teros lograron remontar una desventaja de 14 puntos y dieron vuelta el resultado para ganarle a Namibia por 36-26 su primer partido en el Mundial de Rugby Francia 2023, del que se despedirán en la próxima fecha cuando enfrenten a los All Blacks

El equipo dirigido por Esteban Meneses se vio sorprendido por la potencia del equipo africano al comienzo del encuentro y a los 12 minutos ya perdía 14-0 producto de los sendos tries anotados por Namibia. La reacción charrúa llegó a los 19 minutos mediante el try de Baltazar Amaya y a partir de ahí nunca se cortó

El trámite del primer tiempo igualmente siguió parejo y Namibia sumó más puntos mediante la puntería de su apertura Tiaan Swanepoel, mientras que Uruguay anotó un try más por medio de Germán Kessler, con el que se fue abajo al descanso por 12-20

En el complemento todo cambió: Uruguay se soltó, llegó en tres ocasiones al try y empezó a maniatar a un Namibia que se desesperó y sufrió la expulsión de Desiderius Sethie. Con el correr de los minutos los africanos quedaron cada vez más lejos en el score y los uruguayos se dieron el gusto de ganar sin sobrarle nada por 36-26

Formaciones y puntos del partido Uruguay (36): 1- Mateo Sanguinetti, 2- Germán Kessler, 3- Diego Arbelo, 4- Felipe Aliaga, 5- Manuel Leindekar, 6- Manuel Ardao, 7- Santiago Civetta, 8- Carlos Deus, 9- Santiago Arata, 10- Felipe Etcheverry, 11- Nicolás Freitas, 12- Andrés Vilaseca (cap), 13- Felipe Arcos Pérez, 14- Bautista Basso, 15- Baltazar Amaya

Entrenador: Esteban Meneses Namibia (26): 1- Jason Benade, 2- Torsten Van Jaarsveld, 3- Johan Coetzee, 4- Adriaan Ludick, 5- Tiaan De Klerk, 6- Prince Gaoseb, 7- Tjiuee Uanivi (cap), 8- Richard Hardwick, 9- Damian Stevens, 10- Tiaan Swanepoel, 11- JC Greyling, 12- Danco Burger, 13- Alcino Izaacs, 14- Gerswin Mouton, 15- Cliven Loubser

Entrenador: Allister Coetzee Puntos del primer tiempo: 1´ y 11´ tries de Gerswin Mouton y JC Greyling convertidos por Tiaan Swanepoel (NAM), 19´ try de Baltazar Amaya (URU), 25´ y 35´ penales de Tiaan Swanepoel (URU), 28´ try de Germán Kessler convertido por Felipe Berchesi (URU) Resultado parcial: Uruguay 12-20 Namibia Puntos del segundo tiempo: 3´ y 29´ penales de Tiaan Swanepoel (URU), 9´, 14´ y 26´ tries de Germán Kessler, Santiago Arata y Bautista Dasso convertidos por Felipe Berchesi (URU), 24´ penal de Felipe Berchesi (URU) Amonestados: ST, 18´ Johan Coetzee (NAM), 21´ Tjiuee Uanivi (NAM), 36´ Eric Dosantos (URU) Expulsado: ST, 23´ Desiderius Sethie (NAM) Cancha: OL Stadium, Toulon Árbitro: Mathieu Raynal. JPE/AMR NA