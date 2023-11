UPCN de San Juan le ganó a Defensores de Banfield por 3-0 (25-22, 25-18 y 25-22), en el partido que hoy abrió la Liga de Vòleibol Argentina (LVA) en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo.

Los sanjuaninos, dirigidos por Fabián Armoa y que fueron subcampeones en la última temporada, se impusieron en sets corridos con 24 puntos del opuesto estadounidense Brandon Rattray, En Defensores, el máximo anotador fue Wilson Acosta (ex Ciudad de Buenos Aires) con 12.

La jornada continuará a las 15 con el encuentro entre Once Unidos de Mar del Plata y Policial de Formosa; y a las 18 con la presentación del defensor del título, Ciudad Vóley, contra Monteros de Tucumán. Ambos partidos podrán verse por TyC Play.

Desde las 21, el local San Lorenzo recibirá a Boca Juniors (uno de los que regresa a la máxima categoría) en el televisado por TyC Sports.

El Tour seguirá mañana con tres partidos: River vs. Obras de San Juan (a las 15); Monteros vs. Once Unidos (a las 18) y Ciudad vs. Tucumán de Gimnasia (a las 21).

(Télam)