Los siguientes son los perfiles de los mediocampistas convocados por el entrenador Lionel Scaloni para integrar el plantel de la Selección argentina de fútbol que disputará el próximo Mundial de Qatar 2022.. Rodrigo De Paul. - Fecha de nacimiento y edad: 25 de mayo de 1994 (28 años). - Lugar de nacimiento: Sarandí, Buenos Aires. - Puesto: Mediocampista. - Club actual: Atlético de Madrid. - Fecha de debut en primera división: 10 de febrero de 2013,Atlético de Rafaela 3 – Racing 0. - Club de debut en primera división: Racing. - Trayectoria: Racing; Valencia; Racing; Udinese; Atlético deMadrid. - Títulos ganados en su carrera: 3 - Debut en la Selección argentina: 11 de octubre de 2018, vs Irak, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 51 - Goles convertidos en la Selección argentina: 2 - Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 7. - Apodo: -. Leandro Paredes. - Fecha de nacimiento y edad: 29 de junio de 1994 (28 años). - Lugar de nacimiento: San Justo, Buenos Aires. - Puesto: Mediocampista. - Club actual: Juventus de Italia. - Fecha de debut en primera división: 6 de noviembre de 2010, Boca 0 – Argentinos Juniors 2. - Club de debut en primera división: Boca. - Trayectoria: Boca Juniors; Chievo Verona; Roma; Empoli; Zenit; PSG; Juventus. - Títulos ganados en su carrera: 9 - Debut en la Selección argentina: 13 de junio de 2017, vs Singapur, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 52. - Goles convertidos en la Selección argentina: 4 - Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 5. - Apodo: -. Alexis Mac Allister. - Fecha de nacimiento y edad: 24 de diciembre de 1998 (23 años). - Lugar de nacimiento: Santa Rosa, La Pampa. - Puesto: Mediocampista. - Club actual: Brighton And Hove de Inglaterra. - Fecha de debut en primera división: 30 de octubre de 2016,Argentinos Juniors 0 – Central Córdoba 0. - Club de debut en primera división: Argentinos Juniors. - Trayectoria: Argentinos Juniors; Boca; Brighton And Hove deInglaterra. - Títulos ganados en su carrera: 3 - Debut en la Selección argentina: 6 de septiembre de 2019, vs Chile, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 13. - Goles convertidos en la Selección argentina: 1. - Títulos ganados con la camiseta argentina: Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 20. - Apodo: -. Guido Rodríguez. - Fecha de nacimiento y edad: 12 de abril de 1994 (28 años). - Lugar de nacimiento: Saenz Peña, Buenos Aires. - Puesto: Mediocampista. - Club actual: Betis de España. - Fecha de debut en primera división: 9 de octubre de 2014, River 0 – Rosario Central 0. - Club de debut en primera división: River Plate. - Trayectoria: River Plate; Defensa y Justicia; Tijuana; ClubAmérica; Real Betis. - Títulos ganados en su carrera: 11 - Debut en la Selección argentina: 9 de junio de 2017, vs Brasil, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 25 - Goles convertidos en la Selección argentina: 1 - Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 18. - Apodo: -. Alejandro Gómez. - Fecha de nacimiento y edad: 15 de febrero de 1988 (34 años). - Lugar de nacimiento: Capital Federal. - Puesto: Mediocampita. - Club actual: Sevilla de España. - Fecha de debut en primera división: 13 de agosto de 2005,Arsenal 1 – Gimnasia y Esgrima La Plata 1. - Club de debut en primera división: Arsenal de Sarandí. - Trayectoria: Arsenal; San Lorenzo; Catania; Metalist Jarko;Atalanta; Sevilla. - Títulos ganados en su carrera: 4 - Debut en la Selección argentina: 13 de junio de 2017, vs Singapur, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 18 - Goles convertidos en la Selección argentina: 3 - Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 17. - Apodo: Papu.. Enzo Fernández. - Fecha de nacimiento y edad: 17 de enero de 2001, (21 años). - Lugar de nacimiento: San Martín, Buenos Aires. - Puesto: Mediocampista. - Club actual: Benfica de Portugal. - Fecha de debut en primera división: 4 de marzo de 2020, Liga de Quito 3 – River 0. - Club de debut en primera división: River Plate. - Trayectoria: River Plate; Defensa y Justicia, Benfica. - Títulos ganados en su carrera: 5 - Debut en la Selección argentina: 23 de septiembre de 2022, vs Honduras, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 8. - Goles convertidos en la Selección argentina: 1. - Títulos ganados con la camiseta argentina: Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 24. - Apodo:. Exequiel Palacios. - Fecha de nacimiento y edad: 5 de octubre de 1998, (24 años). - Lugar de nacimiento: Famaillá, Tucumán. - Puesto: Mediocampista. - Club actual: Bayer Leverkusen de Alemania. - Fecha de debut en primera división: 8 de noviembre de 2015, River 0 – Newell´s 2. - Club de debut en primera división: River. - Trayectoria: River; Bayer Leverkusen. - Títulos ganados en su carrera: 9 - Debut en la Selección argentina: 8 de septiembre de 2018, vs Guatemala, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 23. - Goles convertidos en la Selección argentina: 0 - Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 14. - Apodo: Tucu. Thiago Almada. - Fecha de nacimiento y edad: 4 de abril de 2001 (21 años). - Lugar de nacimiento: Ciudadela, Buenos Aires. - Puesto: Mediocampista. - Club actual: Atlanta United. - Fecha de debut en primera división: 10 de agosto de 2018 Vélez 2-0 Newell´s. - Club de debut en primera división: Vélez. - Trayectoria: Vélez; Atlanta United. - Títulos ganados en su carrera: 1. - Debut en la Selección argentina: 23 de septiembre de 2022, vs Honduras, en un partido amistoso. - Partidos jugados en la Selección argentina: 3. - Goles convertidos en la Selección argentina: 0. - Títulos ganados con la camiseta argentina: Copa América 2021; Finalissima 2022; Mundial Qatar 2022. - Dorsal en la camiseta argentina: 16 - Apodo: -