Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami, confirmó el fichaje del español Jordi Alba, quien había quedado en libertad de acción del Barcelona tras una década en ese club. Además, anunció que está encaminado el arribo de Facundo Farías, de Colón de Santa Fe, y confesó que están en tratativas por Tomás Avilés, de Racing. El empresario cubano, a horas de haber presentado a Lionel Messi en el DRV PNK Stadium, afirmó que el defensor catalán se sumará a las filas del equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino: "Sergio Busquets está aquí, anticipo que Jordi Alba ha firmado y completado su contrato. Llegará, va a nacer su niño en los próximos días. Esperará, sé que el Tata (Martino) cuenta con él para el segundo partido de la Copa el próximo martes". Además, quien es propietario del club junto a su hermano y a David Beckham, adelantó que está encaminado el traspaso de Farías: "tenemos un acuerdo verbal, me ha dicho el director deportivo

Diego Gómez, que viene de Libertad, creo que está aquí en el centro de entrenamiento ahora". Jorge Más admitió que están negociando con Racing por el defensor Tomás Avilés, quien estuvo presente en el Mundial Sub 20 al igual que Braian Aguirre de Newell’s, que interesó en Miami pero no podrán tenerlo este mercado de pases: "Hemos conversado con Tomás Avilés de Racing. Hay oferta. Creo que es un muchacho con una trayectoria y un futuro extraordinario. También hemos hablado con Newell’s por (Brian) Aguirre, pero a él no lo vamos a poder conseguir ahora en esta ventana". Con respecto al rumor de la llegada de Luis Suárez, el cubano prefirió ser prudente y medido en su declaración: "Es jugador de Gremio. En el ámbito personal creo que es un crack, un jugador histórico, se conoce obviamente tanto su relación Jordi, Lionel y Busi, pero en este momento es jugador de Gremio y respeto eso". El debut de Lionel Messi y Sergio Busquets en el Inter Miami se dará el próximo viernes, desde las 21, en el DRV PNK Stadium contra Cruz Azul de México por el estreno de la Leagues Cup. Por su parte, se idea que Jordi Alba aparezca disponible para la siguiente fecha del certamen contra el Atlanta United. AMP/MAC NA