El entrenador argentino Eduardo Domínguez, actual técnico de Independiente, rechazó un ofrecimiento para dirigir a Universidad de Chile, entidad que ahora intenta contratar a Gabriel Heinze, quien no está trabajando, para reemplazar al despedido DT colombiano Santiago Escobar, señaló hoy la prensa chilena.

Universidad de Chile despidió a Escobar tras la derrota del pasado domingo ante Audax Italiano (2-0) por el campeonato chileno en el que está 13ro. a solo dos puntos de La Serena y Unión La Calera que por ahora están descendiendo.

La directiva de Azul Azul reemplazó a Escobar de manera interina por Sebastián Miranda pero se piensa en la contratación del nuevo DT y el diario La Cuarta señala que se contactó con dos "promisorios" directores técnicos argentinos como Domínguez y Heinze.

Domínguez, de mala campaña con Independiente en la Copa de la Liga, no aceptó el ofrecimiento al estar trabajando y en el caso de Heinze, que no tiene club desde que se fue de Atlanta United de la MLS, la respuesta no fue tajante pero es muy complicada su llegada a Chile ya que estudia ofertas, señaló La Cuarta.

MIRÁ TAMBIÉN Infantino dijo que las obras de Qatar 2022 dieron dignidad a trabajadores

En caso de que Heinze quede descartado la "U" irá por el uruguayo Martín Lasarte, quien fue entrenador del seleccionado chileno que no se clasificó para la Copa del Mundo de Qatar 2022. (Télam)