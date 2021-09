Universidad Católica, con goles de los argentinos Fernando Zampedri y Diego Buonanotte, se impuso esta noche a Melipilla, por 4-0, en la continuidad de la jornada 23 del campeonato de Primera División del fútbol de Chile.

El equipo de San Carlos de Apoquindo sumó una contundente victoria para consolidarse en la tercera posición, con 38 unidades, a 5 del líder Colo Colo.

El entrerriano Zampedri (ex Rosario Central y Atlético Tucumán) consiguió el segundo gol (Pt. 26m.) para el elenco que orienta el técnico rosarino Cristian Paulucci.

Por su lado, el mediocampista Buonanotte (ex River Plate) selló la goleada (St. 51m.), según reprodujo ‘El Mercurio’.

Los otros goles de Universidad Católica fueron obra de Felipe Gutiérrez y Diego Valencia.

En Melipilla se alistaron el arquero Nicolás Peranic (ex Almagro), el mediocampista Alejandro Camargo (ex Godoy Cruz de Mendoza) y el atacante Gonzalo Sosa (ex Colegiales).

El delantero santiagueño Sebastián Sáez (ex Talleres de Córdoba) obtuvo un doblete (Pt. 18m. y 29m.) para el escolta Unión La Calera (41 puntos), que derrotó como visitante por 3-1 a Deportes Antofagasta, que mostró en sus filas al zaguero Nicolás Demartini (ex Temperley) y al delantero Tobías Figueroa (ex Almirante Brown).

Por su lado, Santiago Wanderers logró su cuarto triunfo consecutivo (pese a lo cual sigue último con 14 puntos), a expensas de Universidad de Chile, al que superó por 2-1. En el equipo ‘azul’ descontó Joaquín Larrivey (ex Vélez y Huracán), a los 6m. de la segunda mitad.

Otros marcadores: La Serena 0-Everton 2; O’Higgins 2-Huachipato 0. (Télam)