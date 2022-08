Unión, de Santa Fe y Aldosivi empataron sin goles en un encuentro que dio por finalizada la 16ta. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El empate dejó al "Tatengue" con 22 puntos y en la 13era. posición, mientras que el "Tiburón" quedó en el 26to. lugar con 13 unidades.

Ambos equipos no se sacaron ventajas de mitad de cancha hacia adelante y el partido fue equilibrado desde el comienzo hasta los primeros 30 minutos.

Unión intentó hacer su valer la localía, mostró iniciativa, pero con el correr de los minutos se fue diluyendo y de a poco dejó crecer a su rival.

Aldosivi se hizo fuerte en defensa, se mostró sólido y apeló a salir rápido de contragolpe, con pelota dominada o mediante algún pelotazo, para aprovechar la experiencia en ofensiva de Martín Cauteruccio.

La visita tuvo una chance clave con Cauteccio, pero si poder ser efectivo, y mostró una mejor cara con la pelota y con las intenciones de juego.

Unión, por su parte, no tuvo un buen rendimiento colectivo, no logró manejar la pelota y no pudo llegar con peligro al arco defendido por José Devecchi.

Durante el segundo tiempo, ninguno de los dos equipos se hizo dueño absoluto del partido y no consiguieron jugadas claras de riesgo en el arco rival.

Unión logró su primer punto luego de tres derrotas consecutivas, aunque desde el juego no logró hacer méritos para poder quedarse con los tres puntos.

La visita, por su parte, cosechó su segundo empate consecutivo y suma tres partidos sin perder, por lo que el resultado conseguido en Santa Fe, después de lo mostrados a lo largo del partido, es satisfactorio para los dirigidos por el entrenador Leandro Somoza.

En la próxima jornada (17ma.) Unión visitará a Patronato ,de Paraná, mientras que Aldosivi, que sigue en zona de descenso, recibirá en Mar del Plata a Sarmiento, de Junin.

=Síntesis=

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Carlos Portillo, Enzo Roldán; Brayan Castrillón, Junior Marabel, Mauro Luna Diale. DT: Gustavo Munúa.

Aldosivi: José Devecchi; Joaquín Indacoechea, Patricio Boolsen, Nicolás Valentini y Santiago Laquidaín; Ezequiel Schelotto, Emanuel Maciel, Leandro Maciel; Tomás Martínez, Martín Cauteruccio, Matías Pisano. DT: Leandro Somoza .

Cambios en el segundo tiempo: 15min. Javier Iritier por Martínez (A), Juan Cuesta por Pisano (A); 17min. Jonathan Álvez por Marabel (U); 29min. Jonathan Zacaría por Schelotto (A); 35min. Lucas Esquivel por Corvalán (U), Tomás González por Machuca (U), Martín Cañete por Roldán (U) y 40min. Mariano Peralta Bauer por Luna Diale (U).

Amonestados: Machuca (U). Indacoechea, Patricio Boolsen, Iritier y Maciel (A).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: 15 de Abril (Unión). (Télam)