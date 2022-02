Unión se hace fuerte en Santa Fe y hoy volvió a repetir un triunfo por 1 a 0 sobre Atlético Tucumán tal como ocurriera en la jornada inaugural frente a River Plate, para treparse al primer escalón de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional junto a Platense, ambos con siete unidades al cabo de tres jornadas.

Además los dirigidos por el uruguayo Gustavo Munúa, que tuvo en su compatriota Jonathan Álvez al goleador del partido, convirtiendo su primer tanto con la camiseta "tatengue" a los 10 minutos del complemento tras una lucida maniobra individual, tienen la valla invicta porque en la segunda jornada en Córdoba igualaron 0 a 0 atajándole Sebastián Moyano un penal a Enzo Díaz en el último minuto de juego.

Todo esto, más la inminente participación de Unión en la Copa Sudamericana, mantiene en vilo a la parcialidad "albirroja", que hoy volvió a colmar el estadio 15 de Abril "pese a ser un día laborable, por lo que hay que agradecérselo", según reconoció el propio Álvez, oriundo de la localidad de Vichadero, de 33 años y un prolongado recorrido por clubes de Sudamérica.

Las acciones siempre tuvieron a Unión como protagonista, ante un Atlético Tucumán que dirige justamente su exentrenador, Juan Manuel Azconzábal, que no le encuentra la vuelta a este equipo en caída libre desde que Ricardo Zielinski se fuera a Estudiantes, de La Plata.

Y precisamente los tucumanos exhiben no solamente en el funcionamiento sino también en la tabla de posiciones esta discreta realidad, ya que ocupan el último escalón de la Zona 1 junto a Patronato y San Lorenzo.

Precisamente Atlético Tucumán recibirá en la próxima jornada, la cuarta, a los entrerrianos, el martes 1 de marzo desde las 21.30, mientras que Unión visitará a Sarmiento, el domingo desde las 17 en Junín.

- Síntesis -

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Enzo Roldán, Juan Portillo y Gastón González; Mauro Luna Dialle y Jonathan Álvez. DT: Gustavo Munúa.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Marcelo Ortiz y José Doldán; Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra, Ramiro Carrera, Leonardo Heredia y Gabriel Risso Patrón; Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Gol en el segundo tiempo: ´10m. Álvez (U).

Cambio en el primer tiempo: 38m. Juan Nardoni por Luna Diale (U).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Diego Polenta por Calderón (U) y Mariano Peralta Bauer por Juárez (U); 20m. Eugenio Isnaldo por Risso Patrón (AT), Federico Andrada por Heredia (AT) y Felipe Campos por Garay (AT); 30m. Ramiro Ruiz Rodriguez por Pereyra (AT); 34m. Leonardo Ramos por Álvez (U) y Sebastián Jaurena por Roldán (U) y 41m. Cristian Menéndez por Doldán (AT).

Amonestados: Calderón, Álvez y Moyano (U). Gil Romero, Carrera y Lotti (AT).

Cancha: Estadio "15 de Abril" (Unión).

Árbitro: Fernando Espinoza. (Télam)