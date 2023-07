Unión de Santa Fe no pudo como local ante Platense e igualó 0 a 0, en un discreto encuentro disputado esta tarde, en el estadio 15 de Abril, válido por la vigésimo quinta jornada de la Liga Profesional 2023. Con este resultado, el equipo santafesino llegó a las 26 unidades y no pudo salir de los puestos bajos, aunque le sacó siete puntos de ventaja a Huracán en la lucha por no descender, mientras que Platense -con 33- quedó a dos de la zona de copas. En una primera etapa de bajo vuelo, fue Unión el que se mostró un poco más activo, ya que contó con el manejo del balón y con intensiones pocos claras, se acercó al arco custodiado por el arquero Ramiro Macagno, quien no tuvo que interceder para salvar a su equipo. En el complemento, la acciones no abundaron y pese a que Platense comenzó mejor, con el correr de los minutos se fue quedando en sus ideas, y sufrió pasada la media hora cuando el Mariano Meynier estrelló su cabezazo en el travesaño. Sobre el cierre del partido, un tiro de esquina por lado fue lo más emocionante de un espectáculo que bajó sus persianas sin emociones y que repartió puntos, algo que no le sirvió a ninguno de los dos. En la próxima jornada Unión, que todavía no ganó desde la llegada del entrenador Cristian González, visitará a Vélez, mientras Platense será anfitrión de Huracán. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Unión 0 - Platense 0. Estadio: 15 de Abril. Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Diego Ceballos.. Unión: Sebastián Moyano; Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán; Federico Vera, Enzo Roldán, Mauro Luna Diale, Mateo Del Blanco, Yeison Gordillo; Junior Marabel y Jerónimo Domina. DT: Cristian González. Platense: Ramiro Macagno; Raúl Lozano, Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino, Juan Infante; Franco Díaz, Iván Rossi; Ronaldo Martínez, Nicolás Castro, Sasha Marcich; Mauro Quiroga. DT: Martín Palermo.. Cambios en el segundo tiempo: 15m Nicolás Servetto por Quiroga (P), Ignacio Schor por Infante (P); 17m Mariano Meynier por Marabel (U); 27m Francisco Gerometta por Vera (U), Ezequiel Cañete por Roldán (U); 34m Miguel Jacquet por Martínez (P), Daniel Juárez por Dómina (U); 41m Jerónimo Cacciabue por Díaz (P), Franco Baldassarra por Castro (P). LG/MAC NA