Unión de Santa Fe le ganó 2-0 a Defensa y Justicia, en condición de local, en el marco de la última fecha de la Liga Profesional 2023 y alcanzó, momentáneamente, el puesto 19° con 30 puntos. En el partido disputado en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, Mauro Luna Diale de penal abrió la cuenta para el "Tatengue" a los 30 de la segunda parte y, a los 47, Jerónimo Domina liquidó el encuentro. El equipo de Cristián "Kily" González, que podría quedar a once unidades de Arsenal de Sarandí, tendrán tres semanas de preparación para la Copa de la Liga que inicia el 18 de agosto, donde recibirán a Racing Club en suelo santafesino en la primera fecha de la Zona 2. Por su parte, los de Julio Vaccari cerrarán el torneo entre el quinto y el octavo puesto dependiendo de lo que hagan Lanús, Rosario Central y Boca. En contraposición a la realidad de Unión, el "Halcón" no descansará y el martes visitará a Emelec de Ecuador en el Estadio George Capwell de Guayaquil. Godoy Cruz Antonio Tomba será el primer rival de los varelenses en la Copa de la Liga y lo recibirá en el Estadio Norberto Tomagnello por la Zona 2. En el primer tiempo, Unión fue mucho más y tuvo las situaciones más claras frente a Defensa y Justicia que pudo mantener el arco en cero gracias a su arquero, Enrique Bologna. Ya en la segunda parte, a los 25 minutos y tras revisarlo en el VAR, Ariel Penel sancionó penal para el "Tatengue" tras una infracción de Esteban Lucero a Mauro Luna Dial en el área. El mismo delantero fue se encargó del penal y lo transformó en gol con un sutil remate al palo derecho de Enrique Bologna. Sobre el final, en el tiempo de adición, Luciano Aued recuperó en el borde del área del "Halcón" para que le quede a Jerónimo Domina que con un quiebre de cintura dejó de lado a Santiago Ramos Mingo, se fue para la izquierda y remató cruzado poniendo el 2-0 final. Esta es la síntesis de Unión de Santa Fe vs Defensa y Justicia por la Liga Profesional 2023: Liga Profesional 2023 - vigesimoséptima fecha. Unión de Santa Fe (2) - Defensa y Justicia (0). Estadio: 15 de Abril, Santa Fe. Árbitro: Ariel Penel. VAR: Lucas Novelli. Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano, Oscar Piris, Franco Calderón, Claudio Corvalán; Federico Vera, Enzo Roldán, Mateo Del Blanco, Kevin Zenón, Yeison Gordillo; Mauro Luna Diale y Jerónimo Domina. DT: Cristián González. Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Thiago Schiavulli, Santiago Ramos Mingo, Esteban Lucero, Darío Cáceres; Federico Versaci, Kevin Gutiérrez, Gonzalo Castellani; Benjamín Schamine, Andrés Ríos y Alan Morinigo. DT: Julio Vaccari. Gol en el segundo tiempo: 25m. Mauro Luna Diale (U); 47m

Jerónimo Domina (U) Cambios en el segundo tiempo: 9m. Facundo Echevarria por Alan Morinigo (DyJ) y Tomás Ortiz por Andrés Ríos (DyJ); 20m. Lisandro Morales por Federico Vera (U); 33m. Lautaro Vargas por Esteban Lucero (DyJ) y Lautaro Fedele por Federico Versaci (DyJ); 40m

Ricardo Solbes por Gonzalo Castellani (DyJ) y Joaquín Mosqueira por Mateo Del Blanco (U); 45m. Luciano Aued por Enzo Roldán (U) AMP/SPC NA