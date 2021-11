(Por Gabriel Sánchez Sorondo).- Damián Juárez, de 42 años y fanático de River, y Luis Manrique, de 71 e hincha de Boca, protagonizaron hace un año, durante el último adiós a Diego Armando Maradona, un abrazo que expresa otro milagro maradoniano: la comunión en su figura, en el fútbol, en la argentinidad.

Ese punto de contacto siempre posible vuelve con el recuerdo de ambos a un año de la partida del Diez. Télam los reunió en Plaza de Mayo en el primer aniversario de ese momento, grabado en una imagen que dio la vuelta al mundo y que les permitió sellar una amistad única.

“Fue Damián, quien me encontró en la fila y me dijo, así nomás, como si me conociera, 'vení, vamos a entrar juntos', y entramos juntos nomás”, dice Luis al recordar la anécdota. “Mientras esperábamos, empezamos a tejer una relación; pasamos una noche larguísima” recuerda Damián.

Y fue ese el preciso momento de la historia que Luis recuerda, casi, como hoy: “Habremos caminado diez, quince metros, y Damián largó el llanto; empezó a llorar, y yo lo abracé, me contagié y empecé a llorar con él… y estuvimos varios minutos así, llorando… por Maradona… De repente, abrí los ojos y vi que estábamos rodeados de fotógrafos”, explica aún conmovido.

“Luis me dice lo de los fotógrafos; y yo no los vi, no me acuerdo. No tomé conciencia de lo que produjo la foto”, reconoce Damián al ver la imagen. Para él “es una foto que transmite amor... paz…”.

“Maradona para mí fue todo, desde que era chiquito. Allá en Lanús, mi lugar de origen, se jugaba al fútbol en la calle y ahí estaba el Diego como sueño, como la posibilidad de hacer una gambeta más, de jugar como él” dice Damián.

Luis consideró que: “Si Dios se lo llevó, es porque ya un humano no puede pasar tantas cosas como las que ha pasado él; buenas y malas. Se lo llevó como diciendo 'ya basta' y ahora está al lado del Señor. Todos los días, todas las noches, rezo por él”.

Ambos, a un año de la histórica foto, agradecen con el alma ese encuentro y creen que fue el propio Diego quien propició el difundido abrazo que recorrió el país y traspuso fronteras en todos los sentidos de la expresión. (Télam)