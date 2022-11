La música siempre está presente en los mundiales y sus canciones -tanto las oficiales como otras relacionadas al evento- suelen perdurar en el tiempo, y por ello, para la Copa del Mundo de Qatar 2022, buscará quedar en la historia con el tema "Hayya Hayya (Better Together)", cuyo videoclip tiene a Diego Maradona en los primeros frames del video. Si bien desde el inicio de la Copa del Mundo, esta cultura de las canciones oficiales en los mundiales comenzó en 1962, cuando una banda chilena llamada Los Ramblers hizo un tema para representar a su país, que era sede en ese año. A partir de allí, este evento futbolístico comenzó a tener sus propias canciones, que varían según la cultura de cada país sede. A continuación, un repaso por todos los temas del mundial: desde marchas militares hasta rock and roll y hitazos pop. "El Rock del Mundial" fue el tema elegido de Chile 1962 y los encargados fueron la banda Los Ramblers. Bautizada como la primera canción oficial de un mundial, fue interpretada por Germán Casas y escrita por Jorge Rojas. Inmediatamente se convirtió en un éxito en América del Sur y hasta la actualidad es el sencillo más vendido en la historia de la música chilena. "World Cup Willie" (Where In This World We Are Going), se llevó los focos en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966 bajo la interpretación de Lonnie Donegan. Con motivo de la creación de la primera mascota en la historia de un mundial, los ingleses crearon un tema en honor a Willie, este león que lucía los colores de la bandera de su país y que representaba un símbolo para la nación en esta competencia. "Fútbol México 70", el nombre de la canción de la cita mundialista en México 1970 con Los Hermanos Zavala como protagonistas. El tema fue formado por 12 hermanos en los años 50. Para la edición de Alemania 1974, Maryla Rodowicz fue la primera mujer en interpretar una canción de un mundial y brilló por su excelencia, al punto de quitarle protagonismo a la fanfarria oficial de aquel entonces, World Cup Fanfare, Werner Drexler y su orquesta. En la Copa del Mundo organizada por Argentina 1978, la cual se se disputó mientras el país se enfrentaba a una dictadura militar, con Jorge Videla a la cabeza, el tema oficial fue creado por Ennio Morricone, notable compositor italiano que fue contratado para componerlo. Además, se realizó la marcha oficial, titulada Marcha Oficial del Mundial ’78, creada por la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y coro del Teatro Colón. En el Mundial de España 1982, Plácido Domingo fue quien el puso la voz a la canción y quedó grabado a fuego ya que es uno de los más destacados tenores del panorama operístico del siglo XX. "​El mundo unido por un balón" fue la canción del evento desarrollado por México en 1986 por Juan Carlos Abara. El compositor chileno cantó "México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón". En Italia 1990 se dio "Un estate italiana", la que es considerada como la mejor canción en la historia de los mundiales y tiene una historia interesante

Se trata de un tema compuesto originalmente en inglés, titulado To Be Number One, por el músico italiano Giorgio Moroder y el letrista estadounidense Tom Whitlock (quien anteriormente había colaborado en Take My Breath Away, canción principal de la película Top Gun). Sin embargo, Moroder no quedó muy conforme con aquella versión y decidió llamar a sus colegas Edoardo Bennato y Gianna Nannini para que realicen la versión en italiano. Esta última versión terminó siendo más famosa que la original, y hasta llegó a alcanzar el estatus de canción de culto en algunos países. "​Gloryland" fue la elegida para Estados Unidos 1994 y estuvo a cargo de Daryl Hall y Sounds of Blacknes. Este Mundial, que es de los más recordados por los hinchas argentinos, de donde nació la frase "Me cortaron las piernas" de Diego Maradona, tuvo de himno "Gloria de la Tierra" (En español), la cual se destacaba por su melodía pop y coro góspel. Ricky Martin le puso su voz a Francia 1998 con "La Copa de la Vida". El cantante puertorriqueño era toda una eminencia en la música en aquel entonces y crear una canción para un Mundial lo llevó directamente a la fama global. Así fue como "Alé, alé, alé", sonó en todo el mundo incluso años después de finalizar aquella edición. "Boom" fue la canción del novedoso Mundial de Corea-Japón 2002 que tuvo como artista a Anastacia: luego del hitazo que logró Ricky Martin, comenzaron a emprender en un estilo más relacionado al pop y así fue como llegó Boom. Aunque en esta ocasión no consiguió alcanzar la popularidad que logró La Copa de la Vida. En Alemania 2006, Il Divo y Toni Braxton interpretaron "The Time of Our Lives". Para esta edición regresaron a un estilo más relacionado a las ediciones anteriores y sin pop de por medio. "Waka Waka" de Shakira fue el tema de Sudáfrica 2010. Este fue uno de los más recordados hasta la fecha, ya que la colombiana era famosa en aquel entonces, pero consiguió consagrarse como una de las artistas más importantes de América Latina en todo el mundo tras este hitazo. "We are one" de Pitbull fue la elección para Brasil 2014. Para el himno oficial se eligieron al artista estadounidense, la actriz y cantante de origen puertorriqueño Jennifer López y la brasileña Claudia Leitte. Tuvo un estilo brasileño, con coreografías histriónicas y diferentes ritmos. Por su aparte, "​Live It Up" fue el tema que interpretaron Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi y Diplo para la edición de Rusia 2018. Este tuvo una mezcla exótica: un reggaetonero, un rapero (y destacado actor), una cantante pop y un DJ que generaron críticas mixtas, con público que la aprobó y otro que no. Por último, "Hayya Hayya" de Trinidad Cardona, Davido y Aisha es la elegida para la vigente cita en Qatar 2022. Se trata del primer tema de los cuatro oficiales de esta Copa del Mundo. Es la primera vez que la banda sonora de la competición se compone de varias canciones.. Otras canciones relacionadas al mundial no oficiales que también fueron exitosas:. -Shima Uta - Corea-Japón 2002 - Alfredo Casero. -Waving Flag - Sudáfrica 2010 - K`naan & David Bisbal. -La La La - Brasil 2014 - Shakira . -Colors - Rusia 2018 - Jason Derulo & Maluma. CO/LG/SPC NA