La jornada de los atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Tokio tuvo hoy altas ya bajas porque ganaron la Selección argentina de fútbol, los tenistas Nadia Podoroska y Diego Schwartzman y Los Leones, pero perdieron Las Leonas, Federico Coria, Facundo Bagnis y Francisco Cerúndolo, entre otros. La Selección argentina sub 23 dirigida por Fernando Batista logró esta madrugada un trabajado triunfo sobre Egipto por 1 a 0, para reacomodarse en el grupo C tras la derrota inicial ante Australia por 2 a 0 y a la espera de la definición con España para avanzar a la lucha por medallas. En tanto, el cuadro de singles del tenis olímpico se abrió con suerte dispar para los argentinos, ya que Podoroska y Schwartzman fueron los únicos que pudieron sortear la primerarueda, donde se quedaron Federico Coria, Facundo Bagnis yFrancisco Cerúndolo. La rosarina de 24 años, y número 38 del mundo, dio la primera alegría cuando aprovechó el abandono de la kazaja Yulia Putintseva, quien presentaba u cuadro febril y no pudo continuar cuando el marcador estaba 7-6 (4) y 1-3 en favor de la argentina, mientras que Schwartzman selló su pasaje a la segunda ronda, con una victoria de menor a mayor contra el peruano Juan Pablo Varillas por 7-5 y 6-4. Las malas noticias en el tenis llegaron por las caídas del rosarino Federico Coria, el santafesino Facundo Bagnis y el porteño Francisco Cerúndolo. Coria (62° del ránking mundial y de 29 años) y Bagnis (80°)dieron batalla pero fallaron en los momentos clave de susencuentros ante el kazajo Mikhail Kukushkin y el alemán DominikKoepfer, con parciales de 7-6 (4) y 7-5, y 3-6, 6-3 y 7-5,respectivamente, mientras que Cerúndolo, de 22 años y 116 del ranking ATP no pudo con el británico Liam Broady, que lo venció 7-5, 6-7 (4) y 6-2. Otra de las sonrisas para la delegación argentina fue la victoria de la Selección masculina de hockey sobre césped, Los Leones, que logró el primer triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al superar a Japón por 2 a 1, por la segunda fecha del grupo A. Por su lado, el equipo femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, no tuvo una buena performance y perdió con una goleada 3 a 0 frente a Nueva Zelanda, por la primera fecha del grupo B de Tokio 2020

El marplatense Leandro "Lele" Usuna no pudo pasar el corte clasificatorio en los Juegos Olímpicos, pero de todas manerasexteriorizó su orgullo por ser el primer argentino enrepresentar al surf en el estreno absoluto de ese deporte en lamáxima cita. El platense Horacio Cifuentes perdió con el experimentado Chin Yuan Chuang (China Taipei y 27 del mundo), en siete equilibrados sets, con resultado final de 3-4 en tenis de mesa. La pareja argentina compuesta por Milka Kraljev y Evelyn Silvestro quedó eliminada de la posibilidad de pelear medallas en el doble par ligero femenino de remo, tras finalizar cuartas en la tanda de repechaje de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En tanto, en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Selección argentina femenina de voleibol, "Las Panteras", pelearon hasta donde pudieron anteEstados Unidos, que se impuso finalmente por 3 sets a 0. Por su lado, la santafesina Julia Sebastián quedó afuera de la pelea por las medallas de natación al finalizar séptima en su serie y 31° en la tabla general de los 100 metros pecho. La participación de los argentinos en el yatching no empezó de la mejor manera, porque tanto Francisco Saubidet y Celia Tejerina, en windsurf, como Lucía Falasca y Francisco Guaragna, en laser, obtuvieron discretos resultados en las primeras regatas. En la isla de Enoshima, Saubidet terminó 16°, 14° y 19° entre 25 competidores que disputaron las tres primeras carreras, mientras que Tejerina, subcampeona panamericana en Lima 2019 finalizó 20°, 18° y 21° en las pruebas de este domingo. Por su parte, en la Laser radial, Falasca, quien fue bronce en Lima 2019, se clasificó 37ma. y 38va en sus primeras regatas lo que la dejó en el puesto 40 de 44, tras descartar el peor resultado tal como marca el reglamento de este deporte. En tanto, Guaragna fue 13ro. en la primera regata, que fuela única que se disputó en Kamakura, ya que la segunda previstaresultó aplazada. KDV NA