El ex defensor de la Selección de Francia Patrice Evra recordó lo que fue la final del Mundial Qatar 2022 y aseguró que la derrota frente a la Argentina le "dolió", lloró y estuvo "tres días enfermo". "Vi el partido en vivo y lloré. No esperaba eso. El partido entre Francia y Argentina, te digo la verdad, me subí a mi auto y lloré. Durante tres días estuve enfermo", expresó en un podcast para el portal RMC Sports. "Y me dije ´Patrice, sé que amas a la Selección de Francia´, pero me dolió mucho. Y luego, francamente, ¡felicitaciones al equipo de Francia!", sumó. Luego, Evra realizó un duro análisis para Francia en relación al primer tiempo de la final: "El primer tiempo lo regalamos. Lo que pasó fue catastrófico. Kylian (Mbappé) hace un hat-trick

Haces un hat-trick, tres goles en la final y no ganas la final

¡Ves que fue increíble! E incluso este partido, ¿cómo te fue con un dos a cero abajo? Y regresas y te ponés 2-2 luego de ir perdiendo. Había demasiado emoción, demasiada emoción. Me dije a mí mismo ´eso es todo´". Por otro lado, recordó lo que fue la tapada del arquero Emiliano "Dibu" Martínez a Randal Kolo Muani. "Francamente, ¡qué Mundial! Con todos los jugadores que faltaban, que lleguemos a esta final y que perdamos estando tan cerca, porque si Randal Kolo Muani marca ese gol, somos campeones del mundo una vez más. Eso me sorprendió", aseguró el ex lateral. Evra tiene 41 años y formó parte de la selección francesa entre 2004 y 2016. En ese tiempo, participó de dos Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y también estuvo presente en la Eurocopa Austria-Suiza 2008, la de Polonia-Ucrania 2012 y la de Francia 2016. A nivel clubes, estuvo en Manchester United, West Ham United, Juventus, Niza, Mónaco y Olympique de Marsella, entre otros. FGB/PT NA