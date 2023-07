La esgrimista ucraniana Olga Jarlan le negó el saludo protocolar a su rival rusa Anna Smirnova y fue descalificada del Mundial de la disciplina que se está llevando a cabo en la ciudad itlaiana de Milán, después de derrotarla en su enfrentamiento. La actuación de la organización no cayó bien en el gobierno ucraniano, quien consideró la descalificación como "un escándalo absoluto"

No obstante, dentro del reglamente del Mundial está especificado que negar el saludo protocolar es motivo de descalificación, más allá de que el no saludo haya sido debido a la guerra que mantienen Ucrania y Rusia desde hace más de 17 meses. "Estoy realmente orgullosa de nuestros jugadores de tenis y me imagino en su lugar, enfrentar a gente cuyo país bombardea y mata a nuestros compatriotas", había declarado Jarlan unos días antes a los medios de comunicación, por lo que las diferencias ya estaban marcadas desde antes de que se pudiera dar el enfrentamiento entre rusos y ucranianos. En marzo, la esgrima fue la primera disciplina deportiva en abrirle las puertas a los rusos y bielorrusos después de muchos meses de prohibición debido al conflicto bélico ante los ucranianos

Sin embargo, solo podían competir bajo "la bandera neutral", por lo que no tenían una representación firme. Para esta especialidad se registraron 30 rusos y 51 bielorrusos como "deportistas neutrales" después de la aprobación de la Federación Internacional de Esgrima. Ante la negativa de Jarlan, la rusa Smirnova estuvo un largo rato quejándose y negándose a retirarse de la plataforma, una vez finalizado el enfrentamiento, ya que consideró una falta de respeto y al reglamente lo que hizo su rival cuando decidió no saludarla

Este fue el primer duelo de una ucrania y una rusa desde la modificación del decreto que impulsó el Ministerio de Deportes. FIG/SPC NA