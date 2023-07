El presidente de Newell`s, Ignacio Astore, fue captado por las imágenes de un video en el momento en el que se llevaron la bandera gigante que fue desplegada en la despedida del ex mediocampista Maximiliano Rodríguez y que contenía un mensaje relacionado a la banda narco denominada "Los Monos". El pasado 24 de junio, en la despedida del ídolo leproso, se desplegó una inmensa bandera que ocupaba las dos tribunas principales y en la que se leía un mensaje vinculado a "Los Monos", banda con la que barra brava de la "Lepra" está conectada mediante sus líderes. Según el material probatorio que presentó la fiscalía, el presidente del "Rojinegro" se encuentra en el momento exacto en que se llevan la llamativa bandera con mensajes. Además, por medio de escuchas se pudo saber que la realización y el despliegue del estandarte en el evento fue un pedido expreso de Ariel "Guille" Cantero, jefe de "Los Monos", desde la cárcel. Por ser ubicado en las imágenes, el líder de la institución rosarina fue llamado a declarar y se defendió alegando que fue a esa hora al club a ver cómo había quedado el campo de juego por pedido del entrenador Gabriel Heinze

Este martes, Astore fue por voluntad propia en la fiscalía para presentar un escrito y ponerse a derecho. Hasta ahora, Cristian Ayala es el único imputado que tiene la causa por presunta participación en la logística para ingresar la bandera en el Estadio Marcelo Bielsa para el partido despedida de Maximiliano Rodríguez

Lo acusan de formar parte de una asociación ilícita y la Justicia dispuso su detención preventiva por 90 días. El pedido hecho por "Guille" Cantero desde la cárcel. De acuerdo a las escuchas que se dieron a conocer en las últimas horas, Cantero mantiene una conversación con Leandro "Pollo" Vinardi, quien también está detenido, para coordinar el detalle de la bandera en cuestión. Guille: Alto loro y entonces Moncho? Pollo: Está loco Moncho, nada Monchito después todo tranquilo mañana pasado ya terminamos el, la banderita tuya

Guille: Dejá de joder con eso moncho, te digo que el Rengo se va a enojar, te digo te la va a prender fuego yo te aviso moncho Pollo: Sabés que Monchito, le digo después de la banderita te van a venir a tirar (inaudible) al trolo este. Guille: Igual vos decí` que la pongan el 25 moncho (inaudible) la tienen que poner después boludo. Pollo: No sdé Monchito ya sabés que va a haber puterío igual Moncho. Guille: No si capaz que ese día no se arme quilombo. Yo capaz para el otro día no sé la otra fecha Monchito. Pollo: Y no sé Monchito después nos fijamos si querés. AMP/FG/GAM NA