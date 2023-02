De vacaciones en Buenos Aires, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, organizó un emotivo tributo a un puñado de grandes futbolistas argentinos que supieron brillar en el equipo Gran Canario: entre otros, Daniel Carnevali, Quique Wolff, Miguel Ángel Brindisi y Carlos Morete.

Los cuatro futbolistas mencionados, más el mendocino Teodoro Fernández y el pampeano Pedro Verde destacaron en la Unión Deportiva Las Palmas que hacia la mitad de la década del 70s se codeó con los mejores de la Primera División de la Liga de España.

(En la temporada 1976/77 terminaron cuartos en la tabla de posiciones, séptimos en la de 1977/78 y sextos en la de 1978/79).

El rosarino Carnevali lució en el arco, Wolff en el lateral derecho, Fernández en la gestión defensiva del medio campo, Brindisi en la generación de juego y Verde y Morete en el ataque.

De hecho, el Puma Morete (ex River, Boca, Talleres de Córdoba, Independiente y Argentinos Juniors) dispone del mejor promedio de goles en la historia de Las Palmas: 86 en 171 partidos.

"Me crie viendo esa maravillosa Unión Deportiva que ellos hicieron grandes. Y desde entonces me siento un poco argentino. Amo este país y su gente, me encanta Buenos Aires, en fin, todo lo argentino me va bien", expresó Ramírez, presidente de Las Palmas, a la vez que invitó a un brindis que rubricó un almuerzo que tuvo lugar en un restorán de la zona de Puerto Madero.

La nutrida comitiva canaria que se quedará en la Argentina hasta el lunes próximo incluye a otro exjugador del club, José "Turu" Flores, recordado por sus grandes actuaciones en el Vélez de Carlos Bianchi y actual ayudante de campo del entrenador principal, Xavi García Pimienta,

(Carnevali está radicado en la Isla durante décadas. Dirige una escuela de fútbol infantil y oficia de comentarista en UD Radio).

Además de las glorias de los años ochenta fueron agasajados otros tres jugadores argentinos que vistieron la camiseta amarilla de Las Palmas: el arquero Ignacio "Nacho" González, el mediocampista Andrés Grande y el delantero Walter Pico. (Télam)