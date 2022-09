El vigente campeón y puntero de la Ligue 1, París Saint-Germain, recibirá mañana a Brest con cambios en su formación por la séptima fecha del torneo local, situada entremedio de dos jornadas de la Liga de Campeones de Europa.

El partido en el Parque de los Príncipes se jugará desde las 12:00 de Argentina con transmisión de ESPN y la plataforma Star+.

El director técnico Christophe Galtier adelantó que el equipo "será diferente" al que venció a Juventus de Italia (2-1) el martes, en el inicio de la fase de grupos de la Champions, máximo objetivo del club en la presente temporada.

Sin embargo, evitó dar detalles sobre si el argentino Lionel Messi descansará, así como también las otras figuras principales del plantel, caso el francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar.

MIRÁ TAMBIÉN Director deportivo del Dortmund considera que el noruego Haaland era un lastre

“No hablo de suplentes, no me gusta ese término, sino de entrantes. Por supuesto, el equipo necesita frescura. Habrá cambios automáticamente. El once inicial contra el Brest será diferente al de la Juventus", explicó el entrenador.

PSG, que comparte el primer puesto de la Ligue 1 junto a Olympique de Marsella (16 puntos), volverá a presentarse el miércoles próximo como visitante del Maccabi Haifa de Israel en la máxima competencia de clubes de Europa.

. Programa de la 7ma. fecha:

Hoy: Lens-Troyes (16:00, Star+).

MIRÁ TAMBIÉN El líder Colegiales recibe en Munro a Villa San Carlos

Sábado: PSG-Brest (12:00, ESPN y Star+) y Marsella-Lille (16:00, Star+).

Domingo: Racing Estrasburgo-Clermont (8:00, ESPN y Star+), Ajaccio-Niza (10:00), Angers-Montpellier (10:00), Lorient-Nantes (10:00), Toulouse-Reims (10:00), Rennes-Auxerre (12:05, Star+) y Mónaco-Lyon (15:45, Star+).

Posiciones: PSG y Olympique de Marsella 16 puntos: Lens 14; Lyon y Lorient 13; Lille 10; Montpellier y Clermont 9; Rennes y Mónaco 8; Troyes y Auxerre 7; Nantes y Reims 6; Toulouse, Niza y Brest 5; Racing Estrasburgo 4; Angers 2 y Ajaccio 1. (Télam)