El Club Talleres consiguió seis hectáreas en el partido bonaerense de Ezeiza. No se aclara de Remedios de Escalada porque es el más antiguo, nos advirtió siempre el informante Japonés. Caso parecido al de Estudiantes. No se aclara Buenos Aires ni Caseros, que es el más viejo. O Gimnasia y Esgrima. No se aclara de Buenos Aires ni de Palermo. Aunque a ese le dicen con el diminutivo de la sigla: GEBA. Vamos al tema del predio. Para los de Remedios de Escalada. Como queda dicho. El encargado de las gestiones fue Julián Álvarez, no el del Manchester City, sino el dirigente de La Cámpora que en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner fue secretario de Justicia y ahora es candidato a intendente de Lanús. El informe procede del informante Gallito Cocorito.. NA