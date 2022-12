Luego del triunfo por 2-1 frente a Australia, que nos permitió el pase directo a Cuartos de Final, los jugadores utilizaron sus redes sociales para expresar la alegría por el nuevo objetivo alcanzado. "Un pasito más… Increíble otra vez más el apoyo de toda nuestra gente!!! #VamosArgentina", expresó Leo Messi en su cuenta de Instagram. Además del capitán de la Selección argentina, otros de los jugadores del equipo siguieron por el mismo lado de Messi: "Juremos con gloria a morir !! vamos argentina siempreeeeeee", manifestó Leo Paredes. Ángel Di María, quién esta tarde no fue titular por una contractura, no dudó en subir una foto de los jugadores cantando junto a la hinchada y un mensaje más que especial: "Esto es de todos. Otro pasito más. VAMOS ARGENTINA!!!". El "Dibu" Martínez, uno de los protagonistas del partido frente Australia ya que nos salvó de un posible empate en el minuto final del encuentro, fue el primero que escribió en sus redes sociales y sostuvo: "Y ahora nos volvimos a ilusionar...". Aun así, el mensaje más esperado fue el de Lautaro Martínez quién en el último tiempo no supo aprovechar los momentos decisivos para convertir por lo que su estado de ánimo sobre el final del encuentro con Australia demostró ese malestar: "Por mi familia, por mis amigos, por bahía blanca, por todo el pueblo argentino. Gracias por el apoyo. Seguimos no nos conformamos, queremos mas. Feliz por este grupo. Por este país. Cabeza, trabajo, trabajo como siempre". Una perlita interesante es que mientras los jugadores cantaban con la hinchada en el final del partido Messi se acercó a Lautaro, lo abrazó y se pudo observar como les dedicaba unas palabras que sin dudas eran de aliento

Por último, "Cuti" Romero declaró: "Vamossssssss ARGENTINAAAAAAAAA CARAJO Todos juntos, más unidos que nunca". MC/NY/AMR NA