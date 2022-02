El partido entre Quimsa de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia debió ser detenido durante algunos minutos por insultos homofóbicos contra un jugador del equipo patagónico, acción que fue repudiada por los dos clubes. El jugador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia Sebastián Vega sufrió insultos de parte de la parcialidad santiagueña cuando estaba por ejecutar dos faltas, y minutos más tarde los encargados de la mesa de control le pidieron a los árbitros que pararan el partido hasta tanto los hinchas dejaran de hostigarlo. Incluso Vega, de 33 años y oriundo de Entre Ríos y quien hizo pública su condición sexual en 2020, le advirtió en pleno partido a los árbitros que era insultado por parte de la platea, haciéndoles gestos de que escucharan lo que gritaban. "Después de lo sucedido ayer, lejos de sentirme decepcionado, me siento muy feliz. El apoyo se hizo sentir y eso habla de que ya no somos los mismos que antes, somos mejores personas. Gracias por el respeto y por tanto cariño por parte de todos; dirigentes e hinchas, gracias", expresó el alero en sus redes. Tras lo sucedido en Santiago del Estero, desde la Asociación de Clubes hicieron público su total repudio a lo ocurrido, y avisaron que se multará al club y se prohibirá el ingreso de los agresores al estadio en el futuro. El club de Santiago del Estero repudió los hechos ocurridos en su estadio con un comunicado desde sus redes sociales: "La HCD de la Asociación Atlética Quimsa rechaza la conducta desafortunada de algunos inadaptados que anoche durante el tercer cuarto del partido perturbaron con sus cánticos al jugador Sebastián Vega". Pero además la franquicia santiagueña recordó el paso del jugador por su institución temporadas atrás y explicó que repudia el accionar de sus simpatizantes. "Esta institución repudia y no comparte esta actitud, que nada tiene que ver con el pensamiento del club hacia uno de los jugadores más recordados y valorados que vistieron nuestra camiseta y que llevaron a nuestro club a conseguir el título de campeón de esta Liga Nacional. De más está decir su calidad de persona y que siempre tuvo un comportamiento ejemplar con la familia de Quimsa", agregó. Hasta ese momento, el jugador verde había convertido 13 puntos, con un buen desarrollo en el juego, pero tras el incidente pareció quedarse desconcentrado y solo convirtió un punto más

También desde la Asociación de Jugadores repudiaron "enérgicamente los hechos de discriminación que sufrió Sebastián Vega en el estadio de Quimsa" y los calificó de "lamentables". "Esperamos se sancione a los inadaptados que no deberían entrar más a una cancha de básquet. Nuestro respeto y admiración por Seba y las felicitaciones al jugador, árbitros y dirigentes de Quimsa que actuaron rápidamente ante el bochornoso episodio", declararon en sus redes sociales

A su vez, la Liga Nacional de Básquetbol emitió un comunicado en su página oficial y manifestó su "repudio" a los sucedido con Sebastián Vega. "Desde la AdC manifestamos nuestro repudio a lo sucedido

Nuestro estatuto se diseñó con el objetivo de tener tolerancia cero a la discriminación de cualquier tipo. De esta manera, se multará al club por los hechos ocurridos y las personas involucradas no podrán volver a ingresar al estadio", expresó Gerardo Montenegro, Presidente de AdC. AT/OM NA