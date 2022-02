El jugador argentino Francisco Di Franco, quien milita en el SK Dnipro-1, aseguró hoy que se despertó en plena madrugada con los bombardeos que realizó Rusia en medio del conflicto entre ambos países. "Fueron dos seguidas (bombas). A los cinco minutos nos llamó el staff del equipo para ir directamente a la base del club. Ahí hubo más explosiones, nos resguardamos en un búnker del club. Ahora estamos esperando en un hotel a ver si la Embajada o Cancillería Argentina se comunica con nosotros", comentó. El futbolista milita hace cuatro años en el equipo ucraniano y está en pareja con la hija de Marcelo Delgado, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, aunque ella se encuentra actualmente en Argentina. "Hasta ahora nadie se comunicó con nosotros. La cosa se está complicando, empiezan a cerrar ciudades y no se va a poder cruzar de una ciudad a otra. La frontera más cercana con Polonia es a 12 horas de donde estoy", indicó el jugador en declaraciones televisivas. Di Franco indicó que se despertó a las 5:00 "por un bombazo" y calificó la situación en el país como "muy grave". "Está muy grave todo. Siempre hubo conflicto, pero nunca pasó más allá de las palabras. Ni mis compañeros pensaban que esto podía llegar", expresó. Luego relató que junto a sus compañeros del equipo están "refugiados en un hotel", y comentó que están "más tranquilos", dado que ahí "no se escuchan bombardeos". "Pero ahora empieza a oscurecer y la cosa puede agravarse. Nos dijeron que nos quedemos adentro de nuestras casas, que no viajemos de noche por la ruta y que nos resguardemos hasta que alguien se comunique con nosotros para ver qué solución nos dan", afirmó. En Ucrania, además de Di Franco juegan Claudio Spinelli (Oleksandria), Fabricio Alvarenga (Rukh Lviv) y Gerónimo Poblete (Metalist Kharkiv), todos en la Premier League de ese país. El fútbol en Ucrania, tras el ataque de Rusia, quedó interrumpido por tiempo indeterminado. AT/OM NA