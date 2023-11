Un nuevo tanto del argentino Germán Cano le permitió esta noche a Fluminense derrotar por 2-1 a Coritiba, resultado que condenó al elenco visitante a la serie B del fútbol brasileño.

La 35ta. fecha del campeonato de Primera División entregó una nueva victoria del reciente campeón de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El bonaerense Cano, de 35 años, anotó el 39no. tanto en la temporada, con un remate desde fuera del área, a los 46 minutos de la primera etapa.

El exjugador de Lanús y Chacarita Juniors abrió la cuenta entre los dirigidos por el DT Fernando Diniz, que luego aumentaron las cifras por intermedio de John Kennedy (St. 18m.), según el sitio ‘Flashscore’.

MIRÁ TAMBIÉN Aquino destacó la importancia de DT Méndez y dijo que merece reconocimiento

Coritiba, que hoy certificó su descenso al quedar con 29 puntos y ya sin posibilidades de alcanzar a Bahía (41), a falta de tres partidos, descontó sobre el final, a través del español Jesé (St. 46m.).

En otro de los encuentros jugados hoy, Atlético Paranaense empató 0-0 con Vasco da Gama, que dirige el riojano Ramón Angel Díaz.

En el equipo local se alistaron, entre otros, el lateral izquierdo Lucas Esquivel (ex Unión de Santa Fe), el extremo Tomás Cuello (ex Atlético Tucumán) y el enganche Bruno Zapelli (ex Belgrano de Córdoba).

En el equipo carioca, por su lado, arrancó como titular el delantero santafesino Pablo Vegetti (ex Belgrano).

MIRÁ TAMBIÉN Argentina pierde con Brasil y es subcampeón del Centro-Sur de América del handball juvenil

El adelanto del viernes trajo una contundente goleada de Bahía como visitante de Corinthians por 5-1.

Mañana se jugarán los siguientes partidos: Botafogo-Santos y Atlético Mineiro-Gremio de Porto Alegre (16.00); San Pablo-Cuiabá, Internacional de Porto Alegre-Bragantino, Fortaleza-Palmeiras y América Mineiro-Flamengo (18.30).

Principales posiciones: Palmeiras 62 puntos; Botafogo 61; Flamengo 60; Gremio y Bragantino 59; Atlético Mineiro 57; Fluminense 53; Atlético Paranaense 52

(Télam)