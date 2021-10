El atacante argentino Gustavo Bou convirtió esta noche un gol para el líder de la división Este, New England Revolution, que superó por 3-2 a DC United, en una nueva jornada de la etapa regular de la Major League Soccer (MLS) de fútbol de los Estados Unidos.

El delantero entrerriano, de 31 años, firmó su decimoquinta conquista en la campaña, a los 33 minutos de la segunda mitad.

De este modo, New England Revolution se consolidó en lo más alto de las posiciones de la Conferencia Este, con 66 unidades, con 18 de ventaja sobre el escolta Nashville SC.

En el conjunto de la capital estadounidense, en tanto, consiguió el descuento final el cordobés Ramón ‘Wanchope’ Abila (ex Boca Juniors), mediante un cabezazo (St. 48m.), según reflejó el sitio ‘Flashscore’.

La jornada fue pródiga en anotaciones de jugadores argentinos, a punto tal que otros cinco festejaron para sus respectivos equipos.

Así, Federico Higuaín (ex Godoy Cruz de Mendoza) facturó, tras un grosero error del arquero rival, a los 10 minutos del primer tiempo, para el triunfo del Inter Miami sobre Toronto por 3-0. En el equipo vencedor se alistaron también su hermano Gonzalo (ex Real Madrid y Juventus), el defensor Leandro González Pirez (ex River) y Julián Carranza (ex Banfield).

Además, el extremo Marcelino Moreno (ex Lanús) anotó para Atlanta United, en donde también jugaron Alan Franco (ex Independiente), Santiago Sosa (ex River) y Franco Ibarra (ex Argentinos Juniors), que igualó 1-1 con New York City, que tuvo en sus filas a Valentín Castellanos y Maximiliano Moralez (ex Vélez).

Por su lado, Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes de La Plata) obtuvo un gol para Cincinnati, que perdió por 4-3 frente a Chicago Fire.

Mientras que Franco Fragapane (ex Talleres de Córdoba) contribuyó con un tanto para Minnesota United, que le ganó por 3-2 a Philadelphia Union.

También marcó el cordobés Franco Jara (ex Arsenal y San Lorenzo) en la derrota 2-3 del Dallas como local de Los Angeles. (Télam)