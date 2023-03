El delantero del Sassuolo Andrea Pinamonti, criticó la convocatoria del argentino Mateo Retegui para la doble fecha de Eliminatorias para la Eurocopa 2024 con la selección italiana y aseguró que le molestó su citación porque "había otros jugadores que aspiraban a tener un lugar". "¿Retegui en la selección? Me molestó un poco. Seguramente fue un poco molesto, sí. Sobre todo para un jugador que aspira a ser llamado a la selección", expresó el atacante de 23 años que también estuvo en la consideración del entrenador Roberto Mancini pero que finalmente no fue citado. No obstante, la queja quedó en una simple anécdota, ya que luego agregó que usará eso para hacer más méritos y lograr la convocatoria para la siguiente fecha, la cuál será recién el 9 y el 12 de septiembre de este año ante Macedonia del Norte y Ucrania, respectivamente. "Al mismo tiempo, se convierte en un incentivo para hacerlo mejor. No soy la persona adecuada para juzgar las decisiones que toman", agregó el actual delantero del Sassuolo, que lleva disputados en lo que va del año ocho partidos -titular en todos- y anotó un solo gol: en la victoria por 4 a 3 frente a la Roma en el estadio Olímpico. FIG/GAM NA