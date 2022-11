Un futbolista del Torneo Amateur Regional resultó herido de gravedad y permanecía internado en terapia intensiva al ser agredido durante un partido disputado en Concarán, San Luis. Daniel Garro, futbolista de EFI Juniors fue agredido durante el partido frente a Atlético Concarán. En un nuevo episodio de violencia en el fútbol argentino, Garro recibió un golpe por la nunca que lo desmayó y le causó un grave traumatismo en su cabeza cuando festejaba un gol a los cinco minutos del segundo tiempo. Pase a este violento suceso, el partido no se suspendió y se esperó que llegue la ambulancia para trasladar a Garro, que en su trayectoria supo defender las camisetas de Deportivo Merlo, Estudiantes de San Luis, Sarmiento de Junín, entre otros clubes en el ascenso de Argentina. "Está en terapia. Todavía no despierta, los médicos dicen que hay que esperar", expresó la madre del del futbolista a un medio local. Por su parte, el club EFI Juniors público una imagen del delantero junto a un mensaje por su delicado estado de salud: "Pedimos una cadena de oración para Daniel Garro nuestro goleador, que tuvo un accidente en el partido de ayer. Colaboremos con la oración para su mejoría y pronta recuperación.. ¡Vamos negro no aflojes!. El tricolor te va a estar esperando", dice el texto posteado en redes sociales. LG/AMR NA