El futbolista argentino Matko Miljevic, de 22 años, fue suspendido de por vida de una liga amateur en Canadá después de propinarle una trompada a un jugador durante un intercambio de insultos. La semana anterior, Miljevic, quien se desempeña en la Major League Soccer (MLS) con el CF Montreal, jugó un partido de la liga amateur debido a la invitación de un amigo y se anotó con un nombre falso, Matko Milojevic

El reglamento de la MLS prohíbe a los jugadores de la liga intervenir en torneos ameteurs. El nacido en Miami pero de padres argentinos marcó seis goles en ese encuentro y se quedó con el premio al mejor jugador, pero uno de los rivales lo descubrió y lo denunció ante la organización por lo que lo expulsaron y anularon el partido

Miljevic ya había sido inscripto en dos oportunidades para otros compromisos, pero no se habían dado cuenta de quién era. Según un medio local, el argentino asistió a ver el partido de un amigo de esa misma liga, y después de intercambiar insultos con un jugador dentro del campo, ingresó a la cancha y le dio una trompada

La QCSL, ente organizador, decidió suspender de por vida al argentino por su accionar. "El chico está fuera, la liga no quiere verlo más, no solo en el campo sino en todas sus instalaciones. No actuó como un profesional, ni siquiera como un aficionado digno de ese nombre

La QCSL es una liga seria que nunca ha aceptado tales gestos. No fue su primera ‘historia’ en la liga. La víctima se encuentra bien y no debería tener secuelas, pero todavía está considerando seriamente presentar una denuncia penal por agresión", declaró un testigo de los hechos al medio local. También se informó que pusieron al tanto al Montreal de lo sucedido y desde la institución aseguraron que no estaban al tanto de lo que hacía el ex Argentinos Juniors, por lo que está le supondrá una violación al contrato como futbolista profesional con tan solo 22 años. Hace dos años, Miljevic se unió al equipo CF Montreal de la MLS, acumulando desde entonces dos goles y dos asistencias en 35 partidos

Durante la última edición de la Leagues Cup, que vio al Inter Miami de Lionel Messi coronarse campeón, Miljevic no tuvo la oportunidad de participar en el campo de juego. Previamente, en su etapa en Argentina, jugó para el Argentinos Juniors, donde hizo su debut en un enfrentamiento contra Boca Juniors durante la Copa de la Superliga en 2019

Además, tuvo el honor de llevar el número 10 en la Selección Sub 18 durante el Torneo La Alcúdia en 2019, donde destacó como una de las principales figuras y fue incluso incluido en el once ideal del torneo. FIG/AMR NA