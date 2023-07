Tigre quedó eliminado de la Copa Sudamericana al perder con Libertad de Paraguay, por 1 a 0, en un partido disputado esta noche en la ciudad bonaerense de Victoria.

En el compromiso de ida de la serie repechaje, jugado la semana pasada en Asunción, el conjunto guaraní se había impuesto por 2-1.

El único gol en la fría noche en el estadio José Dellagiovanna fue obra del defensor argentino Alexander Barboza (ex Independiente), a los 24 minutos de la primera mitad.

El próximo rival de Libertad será en octavos de final el Fortaleza, de Brasil, que dirige el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

MIRÁ TAMBIÉN River perdió con Talleres y quedó eliminado en Mendoza en la Copa Argentina

En el comienzo del juego, Tigre quiso avasallar a Libertad, pero el equipo dirigido por el bonaerense Daniel Garnero se mostró firme y bien parado, a partir del trabajo de sus volantes Lucas Sanabria y Álvaro Campuzano.

Garnero se apoyaba en la experiencia de su plantel, uno de los de mayor edad de la Copa, con un promedio de 33 años.

Mateo Retegui, quien está próximo a emigrar al Genoa italiano en una operación que oscilará en los 15 millones de euros, preocupó a la defensa 'gumarela' con su movilidad. Pero el equipo visitante también fue rápido en las transiciones e inquietaba cada vez que la pelota le llegaba a Héctor 'Tito' Villalba (ex San Lorenzo) y Lorenzo Melgarejo (ex Racing), quienes asistían al interminable Oscar 'Tacuara' Cardozo (ex Newell's).

El arquero local Gonzalo Marinelli tuvo trabajo a partir de acciones de Villalba, Melgarejo y Mendieta, quienes recibían la pelota del lateral derecho Iván Piris, que cumplía en defensa y pasaba muy bien al ataque.

MIRÁ TAMBIÉN Programación de partidos de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Luego de idas y vueltas, Libertad tuvo un córner, Villalba lo ejecutó muy bien y la puso en la cabeza de Barboza, quien le ganó a tres defensores rivales y convirtió. Con la diferencia a favor, Libertad obligaba a Tigre a marcar dos goles para forzar el desempate a través de los tiros del punto del penal.

El tanto visitante abrió el grifo para los cuestionamientos de la hinchada local, que se quejó por el muy mal semestre del plantel del 'Matador'

Sobre el final del primer tiempo, Marinelli se vistió de héroe y dejó vivo a Tigre en la serie cuando en otra jugada preparada, Libertad puso a Barboza y a Melgarejo en soledad, frente al guardameta. El ex River Plate impidió la segunda conquista como también lo hizo un rato más tarde frente a un disparo de Cardozo.

Para el segundo tiempo, el DT Juan Manuel Sara buscó más futbol y paró una línea de tres en el fondo, al sacar a Víctor Cabrera y enviar a Aaron Molinas para acompañar a Menossi y a Alexis Castro, a quien luego cambió por el juvenil delantero Gonzalo Flores.

Tigre pareció quedar muy lejos de cualquier repunte cuando el árbitro colombiano Andrés Rojas le mostró la tarjeta roja a Lucas Menossi (pretendido por el Ceará de Brasil). Sin embargo, el VAR llamó y anuló la expulsión del mediocampista del 'Matador'.

Mientras tanto, Villalba seguía preocupando a la defensa local con su movilidad, su gambeta y haciéndose cargo de la mayoría de los lanzamientos de pelota parada.

Y Tigre pecó de no llenar el área rival con centros y pelota parada, para buscar las cabezas de Retegui, Tomás Badaloni y Gonzalo Flores. Sus extremos pasaban muy poco, pero daba la impresión de que el juego aéreo estaba prohibido, ya que la búsqueda era siempre por abajo.

Sobre el final del encuentro, la gente de Tigre volvió a manifestar su disconformidad, porque el equipo sumó tres derrotas consecutivas entre la Liga Profesional (LPF) y la Copa Sudamericana.

-Síntesis-

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Garay, Víctor Cabrera, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Agustín Cardozo y Alexis Castro; Blas Armoa y Mateo Retegui. DT: Juan Manuel Sara.

Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza y Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, William Mendieta y Héctor Villalba, Lorenzo Melgarejo y Oscar Cardozo. DT: Daniel Garnero.

Gol en el primer tiempo: 24m Barboza (L).

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo, Aaron Molinas por Cabrera (T) y Néstor Giménez por Mendieta (L); 12m Gonzalo Flores por Castro (T); 21m Hernesto Caballero por Sanabria y Antonio Bareiro por Oscar Cardozo (L); 36m Tomás Badaloni por Armoa y Cristian Zabala por Agustín Cardozo (T); 39m Iván Ramírez por Melgarejo (L); 49m Enso González Medina por Villaba (L).

Amonestados Barboza (L); Cabrera, Aguilera, Prieto, Armoa y Menossi (T)

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

VAR: John Perdomo (Colombia).

Cancha: Tigre. (Télam)