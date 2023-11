El ex delantero de Boca Juan Manuel Martínez celebró el triunfo del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje con un video en el que imitó al actor Guillermo Francella, lo que hizo estallar las redes sociales con muestras de apoyo y críticas para el ex futbolista. El "Burrito" subió a su cuenta un video en el que emuló la característica escena de Francella y expresó: "Hermosa mañana, ¿verdad?", en una clara alusión a la victoria de Milei. Es que el ex jugador de Vélez y Boca, entre otros equipos, ya se había manifestado en la red social X para festejar el resultado del balotaje: "Vamos Argentina", y "Felicitaciones, Javier Milei", fueron algunos de los mensajes publicados por Martínez. El ex delantero, de últimos pasos en su carrera por Almagro y Almirante Brown, se había mostrado activo en la semana con duros cuestionamientos al ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, y con un fuerte respaldo al libertario. FG/PT NA