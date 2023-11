Ante chicos de once años, un entrenador derribó de una trompada en el rostro al árbitro de un partido de baby fútbol que se disputaba en una cancha de la localidad de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza. El incidente se produjo el sábado último en el club Los Cuervos, situado en Concordia y California, y tras el mismo, el árbitro agredido aseguró que su padre recibió serias amenazas por parte del responsable del hecho. Lucas, el árbitro de 24 años, señaló que todo comenzó cuando el técnico de la Sociedad de Fomento Villa Dorrego B., reclamó por lo que entendió que era una falta no sancionada, en el partido de la categoría 2012 que disputaba con Las Mercedes. "Me empezó a reclamar por una falta, le dije que no era y me empujó. Por eso le pedí al delegado de su club que lo sacara del partido. Ahí se metió otra vez en la cancha y me dijo ´vos no me vas a echar a mí’, me pegó una trompada y cuando estaba en el piso intentó patearme", contó Lucas al sitio No Ficción Web. "Es muy feo lo que pasó. Es un hecho lamentable y repudiable

Me hizo daño, me dañó el labio y me provocó un sangrado. Por suerte, ahora estoy bien", explicó el árbitro. El joven agredido señaló que la mayoría de los padres de ambos clubes intentaron defenderlo. "Hice la denuncia al otro día en la Policía, tengo entendido que lo van a sancionar de la liga y en el club de él, la Sociedad de Fomento Villa Dorrego B, lo echaron y no lo quieren ver más", explicó. El árbitro también indicó que su familia recibió amenazas por parte del técnico agresor. "Llamó a mi papá, le dijo que nos conocía y que nos iba a prender fuego la casa, para amedrentar", afirmó. MC/AMR NA