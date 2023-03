Austin FC, de los Estados Unidos, quedó eliminado esta noche en los octavos de final de la Concacaf Champions, de fútbol, pese a vencer como local por 2 a 0 a Violette, de Haití, con sendas conquistas del delantero argentino ex River Plate, Sebastián Driussi, porque en la ida había perdido por 3 a 0.

En el conjunto estadounidense fue titular junto a Driussi y también jugó todo el partido su compatriota, el volante ex Independiente, de Avellaneda, Emiliano Rigoni.

Mientras que en el otro partido de este martes si hubo clasificación a cuartos de final de un equipo estadounidense, en este caso Philadelphia, que con la presencia como titulares de los delanteros argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell's Old Boys) goleó por 4 a 0 como local a Alianza, de El Salvador, luego del empate 0-0 registrado en el cotejo de ida.

Damion Lowe, Daniel Gazdag y el ingresado Andrés Perea, en dos ocasiones, fueron los autores de los goles del equipo norteamericano.

En tanto que en la madrugada argentina de este miércoles en Guadalajara se presentaba el equipo hondureño de Olimpia, dirigido por el entrenador argentino Pedro Troglio, que contaba con buenas chances de clasificarse a cuartos de final luego de golear por 4 a 1 como local al mexicano Atlas en el partido de ida.

En el equipo mexicano eran titulares dos argentinos: el defensor Hugo Nervo, ex Huracán, y el delantero Julio Furch, ex San Lorenzo. (Télam)