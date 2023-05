Belgrano consiguió una importante victoria de local, al jugar casi 60 minutos con uno menos y derrotar a Atlético de Tucumán por 1 a 0 en un partido de la 15ta. fecha de la Liga Profesional.

El delantero Pablo Vegetti, uno de los máximos anotadores de la Liga con 9 tantos junto a Mateo Retegui, marcó el gol a los 33 minutos, poco antes de la expulsión de Alejandro Rébola (38m.).

Los "Piratas" suman 27 puntos con 8 triunfos, cuatro derrotas y tres empates, lo que los ubica en el cuarto puesto con las mismas unidades que Defensa y Justicia.

Ambos equipos plantearon un interesante partido, buscando el arco rival, con buen juego. Belgrano intentó cercar a los tucumanos con el manejo de Bruno Zapelli y el criterio de Ariel Rojas y preocupaba a los defensores de Pusineri con Vegetti y Franco Jara.

Pusineri buscaba ganar el medio y desde ahí proyectar a sus volantes, pero el juego tucumano se apoya en la posesión de la pelota. Al “Decano” le molesta y mucho no tener la pelota.

A los 33, Ariel Rojas ejecutó un tiro de esquina de manera notable que se le fue abriendo a Tomás Marchiori, quien tuvo la mala suerte que Vegetti llegará solo y lo fusilará de cabeza para marcar el primero para los locales.

Inmediatamente después del gol, el optimismo de los “Piratas” descendió abruptamente cuando el arbitro Andrés Merlos expulso a Rébola por la ley de último recurso.

En el segundo tiempo, Pusineri movió el banco y cambio su delantera al enviar a la cancha a Cristian “Polaco” Menéndez y Ramiro Ruiz Rodríguez para buscar el empate y poner en problemas al arquero local Hernán Losada.

Belgrano retrocedió unos metros y Farré utilizó las ventanas para ir colocando a hombres con aire fresco y reemplazar a los soldados que ya no daban más de correr en inferioridad numérica.

Allí apareció Hernán Losada para contener las acciones de riesgos generadas por un Atlético al que le falto lucidez y profundidad para poner un jugar de cara al arquero "pirata".

Atlético acorraló a Belgrano, pero los defensores despejaron todos los pelotazos y los tres puntos finalmente quedaron en Córdoba.

= Síntesis =

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 33m Vegetti (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Cristian Menéndez por Romero (AT) y Ramiro Ruíz Rodríguez por Estigarribia (AT); 1m Nicolás Meriano por Jara (B); 17m Braian Guille por Acosta (AT); 27m Lucas Diarte por Ibacache (B); 27m Wilson Ibarrola por Orihuela (AT); 32m Diego Novaretti por Barinaga (B); 40m Ibrahim Hesar por Zapelli (B) y Gabriel Compagnucci por Rojas (B); 41m Yonathan Cabral por Tesuri (AT).

Amonestados: Sánchez (B). Estigarribia y Ortíz (AT).

Incidencia en el primer tiempo: 38m. expulsado Rébola (B).

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Belgrano (Córdoba). (Télam)