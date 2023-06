El hipódromo Argentino de Palermo programó para mañana una reunión hípica de 16 carreras, que incluye en el octavo turno el Hándicap Platería, una prueba de 1.400 metros para yeguas de 5 años y más edad, con un premio de 1.050.000 pesos para la ganadora.

Hay 12 yeguas anotadas para largar a las 15.55 y se destaca Silverscape, una hija de Cityscape que será corrida por el jinete Martín Valle.

Su cuidador es Meyrelles Torres y viene de ganar en San Isidro: el pasado 10 de mayo le ganó por 2 cuerpos y medio a Checky Key en un registro de 1m 22s 89/100 para las 14 cuadras de arena normal. Su récord es de 4 triunfos oficiales sobre 19 carreras.

Como enemiga de cuidado está anotada Guicciardini, una hija de Galicado que llevará en su silla al jockey Facundo Coria.

En su última salida fue cuarta a 3 cuerpos y medio de la ganadora Amiguita Fortify en la arena pesada del hipódromo de Palermo. Esa tarde no se agarró bien al barro y no pudo rendir como se esperaba. Mañana, en una cancha normal, puede ser protagonista desde la largada.

Las otras yeguas anotadas son Shine Moon, Would You Like, India Combativa, Missunderstood -viene de un segundo puesto en La Plata-, Miss Key Slew, Hema Jois, Marina Da Gloria, Missandei, Marcia Winter y Que Bagaya.

La reunión palermitana comenzará a las 13 y terminará a las 19.30.

Por otra parte, Palermo anuncia una reunión especial para el sábado bajo el lema "Un Día en Las Carreras".

Esa tarde se llevará a cabo el Clásico General Belgrano sobre 2.500 metros y hay confirmados 10 caballos fondistas para largar a las 19.

También se correrá el Clásico Día de La Bandera a las 17.30, con 8 caballos en las gateras.

Serán 17 competencias desde las 13, un buen horario para comerse un plato de locro en la confitería de la Tribuna Oficial de Palermo. ¡A defenderse del frío. Suerte y buenos aciertos!. (Télam)