All Boys, que suma ocho fechas sin derrotas pero con tres empates consecutivos, será local ante Alvarado de Mar del Plata, en uno de los uno de los cinco partidos a jugarse mañana en la continuidad de la fecha 18 de la Primera Nacional de fútbol.

El partido se desarrollará mañana desde las 19.35, televisado por TyC Sports, en el estadio Islas Malvinas, en el barrio porteño de Floresta, con el arbitraje de Ramiro López.

La programación de mañana continuará con: Chaco For Ever-Deportivo Maipú (15.30), San Martín de San Juan-Quilmes (16), Chacarita-Agropecuario (17.35, TyC Sports) y Estudiantes de Buenos Aires-Ferro (20.05, DirecTV).

All Boys, con Anibal Biggeri como entrenador, está a 11 puntos del líder Belgrano y la distancia, más allá de la gran campaña del equipo cordobés, se debe a que pese a las ocho jornadas sin derrotas el "Albo" igualó cinco de esos compromisos.

Ante Alvarado, con 21 unidades y una deslucida campaña, All Boys tendrá la obligación de triunfar ya que la posibilidad de acercarse y aguardar una caída del "Pirata" quedarán en el olvido y el objetivo pasará por mantenerse en zona de reducido.

Chacarita, con 26 unidades, será local en San Martín frente a Agropecuario, con 23. El "Funebrero" había logrado muy buenos resultados con la llegada de Pablo Centrone como DT, pero llega a este compromiso con dos derrotas al hilo. Agropecuario suma 11 sin reveses (5 triunfos y 6 empates) y está a un punto de los que clasifican para el reducido.

Quilmes visita a San Martín de San Juan, ambos con 22 unidades. El "Cervecero" perdió en sus dos últimas presentaciones y la sensación de recuperación del equipo de Leandro Benítez se desdibujó. Los cuyanos en su estadio no pierden hace seis partidos y como su rival, necesita puntos para ubicarse entre los clasificados para el reducido.

+ Domingo: Guillermo Brown-Instituto (11), Gimnasia de Mendoza-Almagro, San Telmo-Nueva Chicago, Brown de Adrogué-Tristán Suárez (13), Atlético de Rafaela-Sacachsipas (18), Güemes-Estudiantes de Río Cuarto y Santamarina-Mitre (19) y Belgrano-Deportivo Morón (21.30, TyC Sports).

+ Lunes: Deportivo Riestra-Deportivo Madryn (15.30), Villa Dálmine-Temperley (18.10, TyC Sports) y Defensores de Belgrano-San Martín de Tucumán (21.10, TyC Sports).

+ Martes: Almirante Brown-Flandria (18.10, Tyc Sports).

Posiciones: Belgrano 38 unidades; San Martin (T) 32; Brown 31; Instituto 30; Almagro 28; All Boys y Estudiantes (BA) 27; Gimnasia y Esgrima (M) y Chacarita 26; Estudiantes (RC) 25; Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Madryn y Guillermo Brown 24; Agropecuario 23; Quilmes, San Martín (SJ), Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 22; Riestra, Deportivo Maipú y Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Almirante Brown y Ferro 19; Morón 18; Temperley 17; Güemes 16; Mitre, Sacachispas y Rafaela, Flandria y San Telmo 15; Dálmine 14; Tristán Suárez 10; y Santamarina 9.

