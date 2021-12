El combate entre el inglés Tyson Fury, campeón mundial peso pesado de la CMB, y el ucraniano Oleksandr Usyk, que ostenta los títulos WBA, IBF, WBO e IBO, no podría hacerse en 2022 debido a que el excampeón inglés Anthony Joshua, quiere hacer valer el derecho a un desquite obligatorio ante Usyk, indicó la prensa británica.

Todo parecía indicar que el combate Fury-Usyk se iba a desarrollar en Arabia Saudita en año próximo en la unificación de los títulos pesados, pero pero para que eso suceda, Joshua, que ha invocado una cláusula de revancha con el ucraniano, deberá hacerse a un lado.

Joshua perdió los títulos mundiales ante Usyk al perder por puntos en Londres en setiembre pasado y en el contrato se estableció que en caso de ser derrotado tendría derecho a un desquite obligatorio.

El promotor de Joshua, Addie Hearn fue consultado sobre la posibilidad de que Joshua permita el combate Fury-Usyk y señaló: "Si quieren que no pelee con Anthony ante Usyk, deben multiplicar un millón de dólares por 40", consignó BBC Sports.

Fury, que viene de ganarle al estadounidense Deontay Wilder, se mostró disconforme con la posición de Joshua al no permitir su combate ante Usyk y dijo: "Preferiría que me dejara pelear contra Usyk porque si Joshua pierde otra vez ante el ucraniano, un combate entre Joshua y yo no tendría sentido en el futuro".

Frank Warren, el co-promotor de Fury, le ha dado a Joshua hasta el próximo fin semana para tomar una decisión y si Fury no puede combatir ante Usyk lo hará ante los ingleses Dillian Whyte o Joe Joyce.

Whyte parece que es el oponente más probable para Fury, mientras que el medallista olímpica Joyce es una buena alternativa en caso de que decidan postergar para más adelante la pelea Fury-Whyte. (Télam)