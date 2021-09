El director técnico de Independiente, Julio Cesar Falcioni, sin tapujos, reconoció esta noche que su equipo tuvo "desconexión en todas sus líneas" y que cometieron "algunos errores importantes" al caer por amplitud ante Godoy Cruz 4 a 1, en Avellaneda, por el torneo de la LPF.

"Tuvimos desconexión en todas las líneas y no pudimos estar seguros en el fondo. En el medio no iniciamos juego y arriba no fuimos profundos", a modo de síntesis fue lo expresado por Falcioni en la conferencia de prensa virtual que brindó desde el estadio Libertadores de América.

"Creo que tuvimos una noche, no para olvidar, sino para saber que también podemos equivocarnos" dijo asumiendo su cuota de responsabilidad junto con la de los jugadores.

El entrenador no tuvo empacho en reconocer que enfrentaron "a un muy buen equipo que fue superior a Independiente", por lo que fue "un justo vencedor".

MIRÁ TAMBIÉN Boca y Colón empatan sin goles al cabo del primer tiempo en la Bombonera

"Se cometieron algunos errores importantes en situaciones que habíamos analizado y sabíamos que no podíamos entrar en la presión del adversario y esa presión nos hizo equivocar", sumó Falcioni a su crítica.

Después del opaco funcionamiento del 'rojo', quizá el peor desempeño de lo que va del certamen local, 'Pelusa' comenzará a trabajar con intensidad desde el martes próximo a las 9, en Villa Domínico, cuando el plantel vuelva a entrenar, recibiendo seguramente algún reto del técnico en procura de mejorar rápido para visitar a Vélez, el sábado 2 de octubre.

Por otro lado, el parte médico oficial del club informó que el lateral derecho "Fabricio Bustos sufrió traumatismo de gemelo izquierdo", por lo que se esperará su evolución para determinar la práctica de estudios específicos. (Télam)