El enganche y capitán de Rosario Central, Emiliano Vecchio, quien a priori reaparecerá el viernes contra Patronato, de local, por la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), admitió que tuvo "un semestre complicado por jugar al límite y sobreexigir el cuerpo" y aseguró que ya está "al ciento por ciento y a disposición del equipo".

"Los últimos cuarenta días han sido un poco complicados, tuve un semestre complicado, he tenido muchísimas secuelas por jugar al límite y sobreexigir el cuerpo, después de Banfield toqué fondo con el dolor en el tendón de Aquiles y en el tobillo, pero ahora estoy al 100 por ciento y a disposición del equipo", manifestó Vecchio.

"Me estuve preparando todo este tiempo, he hecho una autocrítica y no podía seguir jugando con mucho dolor, no me arrepiento de lo que hice porque Central es un club que siempre te exige un plus, pero llegó un momento en que casi no podía caminar", reconoció el rosarino de 32 años en una videoconferencia de prensa desde el country de Arroyo Seco.

En este punto, el enganche abundó: "tuve un semestre complicado: al tercer día de pretemporada me lesioné, estuve parado 45 días y volví un rato contra Godoy Cruz y contra Táchira; después contra Newell's me lesioné y cuando me estaba recuperando me lesioné el tendón de Aquiles y el tobillo".

"En ese momento no pensaba en mí sino en el equipo, pero después de Banfield toqué fondo porque casi no podía caminar. No me arrepiento y hoy me siento pleno", puntualizó.

Consultado por Télam sobre su probable posición de segundo delantero o enganche, delante del doble 5, Vecchio sostuvo que "el (entrenador Cristian) ´Kily´ (González) armó un 4-2-3-1, no es una posición que desconozca, donde puedo jugar, estoy más cerca del área y puedo tener más resto físico para jugar en el uno contra uno, no me incomoda jugar allí, pero el equipo está por encima de todo y uno tiene que adaptarse".

Interrogado sobre su primer partido con los hinchas "canallas" en el Gigante, desde su vuelta al club del barrio de Arroyito, Vecchio confió: "la gente es un plus, pero somos conscientes de que tenemos que transmitir de adentro hacia afuera y no al revés".

"Tenemos que intentar meter al rival en su arco y la gente después acompaña y hace lo suyo. El equipo no está en su mejor momento, pero espero que sea un partido y podamos ganar esos tres puntos que nos permitan acercarnos a la Copa. Y ni hablar lo feliz que seré si hago un gol con la gente de Central", finalizó Vecchio.

