Lucas Martínez Quarta, actual defensor de Fiorentina de Italia, admitió que tuvo "la chance" de volver a River Plate y, si bien se considera "feliz" en el equipo italiano, dijo que en un futuro le gustaría ser repatriado por el club de Núñez.

"Es verdad que tuve la chance de volver a River. No sé si estuve tan cerca como decían los periodistas, pero sí hubo un interés de las dos partes de poder hacer algo", manifestó Martínez Quarta en declaraciones al youtuber Ezzequiel.

Martínez Quarta, de 27 años, se inició en River, el club de sus amores, y en la temporada 2020/2021 fue transferido a Fiorentina, donde se ganó un lugar entre los titulares.

"Dependo de un club como la Fiorentina, que también me dio a entender que me querían acá y como pretendía River, no se podía hacer. River es el club de mi vida, pero en Fiorentina estoy feliz", señaló el defensor del seleccionado argentino.

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Mercado fue el más veloz en entrenamientos sobre piso mojado en Jerez de la Frontera

A propósito de un eventual regreso a River, Martínez Quarta otorgó más detalles: "Tengo 27 años y en este mercado de pases lo pensé. Esto es día a día, año tras año, uno nunca sabe. Por ahí el día de mañana te dicen de volver a River a los 28 o 29 años, pero no depende siempre de uno".

Y agregó: "Me gustaría volver bien físicamente, entero y poder seguir cumpliendo sueños. Mientras tanto estoy acá, feliz, voy a tratar de mantenerme en la elite lo más posible". (Télam)