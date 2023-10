Palmeiras, que el jueves recibirá a Boca Juniors para definir un finalista de la Copa Libertadores, cayó hoy como visitante frente a Red Bull Bragantino por 2 a 1, en encuentro válido por la 25ta. fecha de la liga brasileña, también conocida como Brasileirao.

El conjunto dirigido por el portugués Abel Ferreira presentó una alineación con futbolistas habitualmente suplentes, aunque comenzó ganando mediante un gol del joven delantero Endrick, a los 15 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, el local dio vuelta el resultado a través del atacante Eduardo Sasha (16m. ST, de penal) y del mediocampista Ramires (45m. ST).

De esta manera, Palmeiras, donde ingresó el mediocampista argentino José López, quedó relegado como escolta de Botafogo en la liga brasileña, puesto ahora ocupado por el propio Bragantino, con 45 unidades.

MIRÁ TAMBIÉN Olimpo goleó a Liniers y se afirma en lo alto de la Zona A del Federal A

Luego de enfrentar al equipo dirigido por el DT Jorge Almirón el jueves en el estadio Allianz Parque, Palmeiras (44) recibirá a Santos (27) en búsqueda de recuperar el segundo escalón de la tabla, mientras que Bragantino (45) visitará a Athletico Paranaense (40).

En otro encuentro disputado hoy, Vasco da Gama, dirigido por el DT argentino Ramón Díaz cayó frente a Santos como visitante por 4 a 1, y quedó con idéntico puntaje que Goiás (26) en el último puesto de descenso, aunque un escalón por encima gracias a la diferencia de gol.

Los tantos del local, donde ingresó el delantero nacional Julio Furch, fueron anotados por el atacante Marcos Leonardo (15m. PT, de penal, y 46m. PT), y por los mediocampistas venezolanos Tomás Rincón (48m. PT) y Yeferson Soteldo (30m. ST).

Por su parte, en Vasco da Gama estampó el empate parcial el argentino Pablo Vegetti (31m. PT), quien acumula siete anotaciones en el Brasileirao.

MIRÁ TAMBIÉN Talleres y Belgrano igualaron sin goles en un colmado Mario Kempes de Córdoba

Además, en Santos fueron expulsados el volante uruguayo Rodrigo Fernández y el delantero Lucas Lima, mientras que en la escuadra del riojano vio la roja el zaguero chileno Gary Medel.

Con otra anotación de un futbolista argentino, Cruzeiro y América Mineirio igualaron 1 a 1 en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte.

El tanto del local lo convirtió el defensor Luciano Castán (21m. PT), mientras que la igualdad para la visita la firmó el volante ex Independiente, Martín Benítez (28m. PT).

Además, en el conjunto dirigido por el DT argentino Fabián Bustos, también fue titular el defensor nacional Esteban Burgos, ex Godoy Cruz y Rosario Central.

El último de los partidos de la jornada por la 25ta. fecha terminó con victoria de Coritiba como local sobre Athletico Paranaense por 2 a 0, con tantos del defensor Victor Luis (14m. PT) y del goleador argelino Islam Slimani (48m. PT).

En el conjunto local fue titular el volante argentino Marcelino Moreno, mientras que en la visita jugaron desde el comienzo los nacionales Lucas Esquivel, defensor ex Unión de Santa Fe, y Bruno Zapelli, mediocampista ex Belgrano de Córdoba, en tanto que el delantero Tomás Cuello, ex Atlético de Tucumán, ingresó como suplente.

La 25ta. jornada del Brasileirao se cerrará mañana con el duelo entre el líder Botafogo (51 unidades) y Goiás (26), a las 20.00, hora argentina.

Las posiciones son las siguientes:

Botafogo 51 puntos; Bragantino 45; Gremio y Palmeiras 44; Flamengo 43; Fluminense 41; Atl. Mineiro y Paranaense 40; Fortaleza 39; San Pablo 34; Cuiabá 32; Cruzeiro y Corinthians 30; Internacional 29; Santos 27; Vasco da Gama y Goiás 26; Bahia 25; América MG 18 y Coritiba 17. (Télam)