Argentinos Juniors logró esta noche un heroico triunfo como visitante tras superar por 1 a 0 a Corinthians de Brasil y se mantuvo con puntaje ideal, en un partido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores de América. Javier Cabrera, a los 12 minutos del primer tiempo, anotó el gol del "Bicho", que salió a atacar a su rival y pudo haberse ido con un resultado más amplio del estadio Arena do Sao Paulo. Con este triunfo, Argentinos es el líder de la zona con 6 puntos, Corinthians e Independiente del Valle de Ecuador -que venció 2-0 a Liverpool de Uruguay- tienen 3 y el elenco uruguayo cierra sin unidades. En la tercera fecha del Grupo, el "Bicho" visitará el martes 2 de mayo al equipo "charrúa" a partir de las 19:00, mientras que el elenco brasileño recibirá el mismo día, pero a las 21:00, al conjunto ecuatoriano. Argentinos arrancó mejor en la etapa inicial porque se paró para atacar a Corinthians y ya a los 6 minutos le creó la primera llegada de riesgo con un cabezazo de Gabriel Ávalos que reventó el palo. A los 12 minutos, el elenco de La Paternal se puso en ventaja luego de un gran arranque y desborde por izquierda de Santiago Montiel, quien envió en centro al corazón del área y Cabrera con un cabezazo de arremetida marcó el gol. Recién a los 25 minutos, el local tuvo su chance con un remate de Fausto Vera que pasó cerca, mientras que a los 41, el arquero visitante Federico Lanzillotta se lució al rechazar con los puños un tiro libre de Roger Guedes

En el complemento, Argentinos jugó con la desesperación de Corinthians y tuvo chances para estirar la ventaja. A los 3 minutos, Ávalos definía de manera magistral ante la salida de Cássio, pero el árbitro venezolano Jesús Valenzuela anuló el gol por una mano del atacante paraguayo. A los 10 minutos, Federico Redondo metió un gran pase para Cabrera, pero este se demoró y la defensa local logró recuperarse para despejar el peligro. A los 27 minutos, lo tuvo nuevamente la visita con un remate de Redondo tras una gran corrida, pero el arquero lo impidió, mientras que a los 39 pudo ser para el anfitrión pero el disparo de Roger Guedes se fue cerca. El final fue de ida y vuelta y el gol pudo haber sido para cualquiera de los dos equipos: primero lo tuvo Ávalos, pero de contragolpe se lo volvió a perder Roger Guedes y el triunfo finalmente fue para Argentinos. Copa Libertadores. Fecha 2 - Grupo E. Corinthians (Brasil) 0 - Argentinos 1. Estadio: Arena do Sao Paulo. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). VAR: Yender Herrera (Venezuela).. Corinthians: Cássio; Fágner, Fabián Balbuena, Gil, Fábio Santos; Víctor Cantillo, Fausto Vera, Giuliano; Matheus Araújo, Roger Guedes y Yuri Alberto. DT: Fernando Lázaro. Argentinos: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba, Santiago Montiel; Javier Cabrera, Franco Moyano, Federico Redondo, Francisco González Metilli; Gastón Verón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito. Gol en el primer tiempo: 12m Cabrera (A). Cambio en el primer tiempo: 38m Eduardo Santos Queiroz por Fágner (C). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Ángel Romero Villamayor por Matheus Araújo (C) y Rony Medeiros de Moura por Victor Cantillo (C); 25m Luciano Sánchez por González Metilli (A); 29m Thiago Nuss por Verón (A); 34m Paulinho por Giuliano (C); 37m Marco Di Césare por Torrén (A) y Fabricio Domínguez Huertas por Cabrera (A). GAM NA