La Selección argentina masculina de voleibol dio este mediodía el salto de calidad que buscaba hace tiempo para avanzar a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras un notable 3-0 sobre Estados Unidos, en la última fecha del grupo B. El conjunto albiceleste, dirigido por Marcelo Méndez, se impuso con parciales 25-21, 25-23 y 25-23, prácticamente llevando por delante a uno de los equipos más poderosos del mundo, para cerrar una fase de grupos en la que sufrió al inicio, pero cerró de la mejor manera al final. Después de perder el clásico ante Brasil tras ir 0-2 arriba, superó a Francia, a Túnez (tras ir abajo 2-0) y este duelo contra Estados Unidos que era un mano a mano por la clasificación, y que le permitió a la Argentina terminar en el tercer lugar de la zona. Por eso evitó a Polonia, otro de los "cucos" de estos Juegos Olímpicos, y el azar del sorteo determinó que Italia será su rival, el más duro en la comparativa con Japón, que enfrentará a Brasil. Los cruces confirmados de cuartos de final son Rusia-Canadá y Polonia-Francia. Fue el punto cúlmine de un proceso que todavía no terminó y quiere seguir creciendo, después de haberse ido desde el 21 de mayo de la Argentina, primero a la VNL en Italia y después a los Juegos Olímpicos, con un brote de coronavirus en el plantel en el comienzo. "Estoy muy emocionado, porque somos un grupo que estamos hace tanto tiempo juntos, hace doce años que estamos acá. A medida que fueron pasando se agregó valor, me pone muy feliz y orgulloso por todos nosotros. En las buenas y en las malas estuvimos juntos, nos recuperamos, aprendimos y hoy pudimos cambiar el curso de la historia", reflexionó Facundo Conte, el capitán albiceleste. "Vamos por más, no vamos a parar hasta que caiga la última pelota. Estamos preparados para lo inesperado. Tenemos una chance de oro, una chance soñada", prometió Conte, emocionado hasta las lágrimas. "Nos merecíamos esta victoria, porque estábamos dejando la vida adentro de la cancha, en todos los partidos. Después de Brasil hicimos un clic y empezamos a jugar cada vez mejor

Ojalá tengamos un poco de suerte en el sorteo", indicó Bruno Lima, uno de los goleadores del equipo albiceleste. "Terrible. Estábamos confiados en que íbamos a jugar bien, no sé si ganar o no. Tuvimos una mezcla de agresividad con tranquilidad, hoy fue de un nivel muy alto. Lo de Brasil creo que nos sirvió de experiencia, la tomamos rápido, y esa es la diferencia. Quizás pasó porque tenía que pasar, podríamos haber ganado con Brasil y perder todo lo demás", explicó el central Sebastián Solé. DP/GAM NA